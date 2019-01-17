Son Dakika Haberleri: Küçük Bebek Otomobilden Aşağı Düştü

Küçük Bebek Otomobilden Aşağı Düştü

16 dakika önce

- Küçük bebek otomobilden aşağı düştüMİNNESOTA - ABD'nin Minnesota eyaletinde bir bebek otomobilden aşağı düştü.

- Küçük bebek otomobilden aşağı düştü

MİNNESOTA - ABD'nin Minnesota eyaletinde bir bebek otomobilden aşağı düştü. O anlarsa bir başka aracın kamerasına yansıdı.
ABD'nin Minnesota eyaletinin Mankato kentinde minik bir bebeğin, virajı dönen otomobilden aşağı düştüğü görüldü. Araç koltuğuyla birlikte yola savrulan çocuğu fark eden bir sürücü hemen aracını durdurdu ve yardıma koştu. Çocuğun düştüğü otomobilse yoluna devam etti.
Talihsiz çocuk olayı yara almadan atlatırken, polis aracı annesinin kullandığını, olayın koltuğun yerine sabitlenmemesi sebebiyle yaşandığını ve kasıt olmadığını belirledi. Görüntüleri izleyenlerse olayın kaza olduğuna ikna olmadı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 05:53 Kaynak: İHA

Amerika Birleşik Devletleri, Güncel
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