Küçük Bedenlerin Büyük Başarısı
1 saat önce
Spor tesisi olmayan Diyarbakır'ın Kocaköy Tepecik Ortaokulu, zor şartlar altında hem futsal hem de satrançta önemli başarılara imza attı.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 11:31 Kaynak: İHA
Spor tesisi olmayan Diyarbakır
'ın Kocaköy Tepecik
Ortaokulu, zor şartlar altında hem futsal hem de satrançta önemli başarılara imza attı.
Tesis sorunu nedeniyle futsal ve satranç müsabakaları için belirli aralıklarla Diyarbakır gelen ve burada zor şartlarda müsabakalar yapan Tepecik Ortaokulu öğrencileri, küçük kızlar kategorisinde futsal müsabakalarında Diyarbakır şampiyonu olurken, satranç kategorisinde de il üçüncüsü olmayı başardı. Kocaköy Gençlik Spor İlçe Müdürü Mehmet Necati Yiğit, hem futsalda hem de satrançta başarılı olan Tepecik Ortaokulu'nu yürekten kutladığını söyledi. Yiğit, "Kısıtlı imkanlarla Tepecik Ortaokulu büyük başarı elde etti. Tesis sıkıntısı yaşamamıza rağmen tüm çalışmalarını ve maçlarını Diyarbakır'da yapan bu okulumuz futsalda kent birincisi oldu. Satrançta ise üçüncülük kupasını elde etti. Futsalda kent birincisi olan ekibimiz, bölge müsabakalarına katılma hakkını elde etti. Onları bu kısıtlı imkanlarla rağmen büyük başarılar elde ettiği için yürekten kutluyor ve başarılarının devamını diliyorum. Bu çocuklarımıza iyi bir eğitim veren başarılı olmalarını sağlayan öğretmenlerimizi de ayrıca tebrik ediyorum. Gerçekten bizim için önemli bir başarıya imza attılar" dedi.
"Çocuklarımızın yanında olacağız"
Bölge müsabakalarına katılacak olan futsal ekiplerine ellerinden gelen desteği sunacaklarını vurgulayan Yiğit, sözlerini şöyle tamamladı:
"Bu okulumuza imkanlarımız el verdiğince destek olacağız. Onların Diyarbakır'ı en iyi şekilde temsil etmelerini sağlayacağız. İnşallah vereceğimiz destekle bu ekibimiz bölge müsabakalarında da şampiyonluk elde eder ve mutluluğumuzu bir kat daha artırır. Gönlümüz ve desteğimiz onlarla olacak." - DİYARBAKIR
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