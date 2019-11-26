Son Dakika Haberleri: Küçük Bedirhan Aziz bağlama çaldı, Erzurum Valisi Memiş türkü söyledi
Son Dakika Kültür Sanat Küçük Bedirhan Aziz bağlama çaldı, Erzurum Valisi Memiş türkü söyledi - Son Dakika

Küçük Bedirhan Aziz bağlama çaldı, Erzurum Valisi Memiş türkü söyledi

6 saat önce

Erzurum Valisi Okay Memiş, makamında ağırladığı 10 yaşındaki Bedirhan Aziz Aydın'ın bağlamasıyla seslendirdiği eserlere türkü söyleyerek eşlik etti.

Erzurum Valisi Okay Memiş, makamında ağırladığı 10 yaşındaki Bedirhan Aziz Aydın'ın bağlamasıyla seslendirdiği eserlere türkü söyleyerek eşlik etti.

Vali Memiş, bir süre önce kentteki Cumhuriyet Caddesi'nde babası Muhammed Aydın ile gezerken karşılaştığı Şehit Murat Ellik İlköğretim Okulu 4. sınıf öğrencisi 10 yaşındaki Bedirhan Aziz Aydın ile bir süre sohbet etti.

Küçük Bedirhan Aziz'in sohbet sırasında bağlama çaldığından bahsetmesi üzerine Vali Memiş, çocuğu makamına davet etti.

Davet üzerine babası ile valilik makamına gelen Bedirhan Aziz, ziyaret ettiği Memiş'ten valilikteki çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Bedirhan Aziz, ardından valilik makamında Memiş'in yanında bir süre saz çalarak çeşitli eserler seslendirdi.

Sazdaki ustalığını gösteren küçük çocuğun sazı ile çaldığı "Mevlam birçok dert vermiş" türküsüne Memiş de eşlik etti.

Memiş, türkü söyleyerek eşlik ettiği küçük Bedirhan Aziz'i daha sonra sarılarak tebrik etti.

Küçük Bedirhan Aziz bağlama çaldı, Erzurum Valisi Memiş türkü söyledi

Cumhuriyet Caddesi, Okay Memiş, Erzurum, Aydın, Kültür Sanat

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 10:02 Kaynak: AA
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