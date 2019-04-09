Küçük Berat'ı Annesi Hayatta Döndürdü
1 saat önce
Bursa'nın İnegöl ilçesinde 4 yaşındaki çocuk misket yuttu.
Bursa
'nın İnegöl
ilçesinde 4 yaşındaki çocuk misket yuttu. Durumu fark eden annesi müdahale ederek çocuğunu hayata döndürdü.
Zeynep ve Bahattin Çakır çiftinin ikinci çocukları olan 4 yaşındaki Berat evde bulunan misketi yuttu. Nefessiz kalan çocuğu gören anne Zeynep çocuğunun boğazına takılı kalan misketi çıkarmada başarısız olunca eliyle aşarı doğru iterek Berat'ın nefes almasını sağladı. Daha sonra özel araçla çocuklarını Devlet Hastanesi
'ne getirdiler. Burada çekilen röntgende, misketin küçük Berat'ın bağırsaklarına ulaştığı görüldü. Yapılan tedavinin ardından küçük çocuk taburcu edildi. Doktorlar, misketin doğal yollarla çıkmaması halinde operasyonla alınacağını söyledi. - BURSA
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Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 01:46 Kaynak: İHA
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