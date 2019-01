Küçük Berivan Yürüsün Diye Tüm Şehir Seferber Oldu

Doğuştan yürüme engelli 6 yaşındaki Berivan Öner'i tedavisine destek olup ayağa kaldırmak için Bilecik İHH İnsani Yardım Derneğince sosyal medyada başlatılan kampanya büyük ilgi görüyor.

HARUN KAYMAZ - Doğuştan yürüme engelli 6 yaşındaki Berivan Öner'i tedavisine destek olup ayağa kaldırmak için Bilecik İHH İnsani Yardım Derneğince sosyal medyada başlatılan kampanya büyük ilgi görüyor.



Bilecik Belediyesi, İl Sağlık Müdürlüğü, Devlet Hastanesi ve vatandaşların kampanyaya desteği çığ gibi büyüyor. Küçük Berivan ise yürümenin ve okula gitmenin hayalini kuruyor.



Merkeze bağlı Başköy'de dik bir yokuşta bulunan evinde ailesiyle yaşayan Berivan'ın fizik tedavisi için hastaneye gidip gelmesinin zor olduğunu gören Devlet Hastanesi yetkilileri, haftanın belirli günlerinde eve fizyoterapist göndermeye başladı.



Kampanyayı sosyal medyadan öğrenen vatandaşlar da küçük kızın ailesine ulaştırılmak üzere para yardımında bulunuyor.



"Berivan'ın sessiz çığlığını duyduk"



Aileyi ziyaret eden Bilecik İHH İnsani Yardım Derneği Başkanı Şemsettin Yıldırım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Berivan ile bir ay önce tanıştıklarını söyledi.



Berivan'ın sessiz çığlığını, duasını duyduklarını belirten Yıldırım, "Kendisi ayağa kalkmak istiyordu. Annesi bize, 'Ayağa kalkmak istiyor' dedi. Bizler de sosyal medya aracılığıyla 'Kızımızı ayağa kaldıracağız' sloganıyla hareket ettik." dedi.



Yıldırım, kampanyaya halkın büyük teveccüh gösterdiğini dile getirdi.



Bilecik Belediyesince "engelli çocuk örümceği" olarak bilinen bir yürüteç hediye edilen Berivan'ın buna çok sevindiğini aktaran Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü:



"İl Sağlık Müdürlüğümüz, fizik tedavi rehabilitasyon noktasında yardımcı olabileceklerini söylediler. Tabii kızımız buna daha çok sevindi. Şu an çok mutlu, çok seviniyor. Çocuğumuz mutlu olduğu için biz de seviniyoruz. Kamu-sivil toplum örgütü iş birliği için önemli bir örnek. Bu konuda önümüzü açan başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere herkese teşekkür ediyoruz. Kızımızın tedavisi için herkes kenetlendi. Ayağa kalkması noktasında da sessiz çığlığını herkes duydu, gönlünü verdi."



Bilecik Devlet Hastanesi Başhekimi Hüseyin Üçkardeş ise felç geçiren, omurilik yaralanması yaşayan hastaların fizik tedavi almak için hastaneye çok zor şartlarda geldiğini vurguladı.



Bu konuda yeni bir uygulama başlatıldığını dile getiren Üçkardeş, "Artık ilgili fizik tedavi ve rehabilitasyon ekibimiz, hastaları görüyor. Uygun gördüğü zaman evde rehabilitasyon hizmeti veriyoruz. Fizyoterapistimiz, Berivan gibi hastalarımıza eve gelerek hastaları yormadan ev ortamında, aile sıcaklığında bu tedaviyi hastanede verilecek aynı tedaviyi evde veriyoruz. İnşallah Berivan da bu tedaviden fayda görür, kendine bir nebze faydamız olursa ne mutlu bize." ifadelerini kullandı.



"Ayağa kalkabilir"



Berivan'a evde tedavi hizmeti veren fizyoterapist Kerem Selame de bu hastalığın genelde doğum esnasında beynin oksijensiz kalması ve bebeğin sıkışması ya da doğumdan sonra havale geçirmek gibi bazı rahatsızlıklar sonucunda beynin hasar görmesiyle oluştuğunu anlattı.



Bu tür hastalıkların tedavisinin ömür boyu devam eden bir süreç olduğuna dikkati çeken Selame, "Sürekli ilgi, alaka istiyorlar. Hastalarımızın eklem hareket açıklıklarını ve kas kuvvetlerini korumak için ömür boyu fizik tedaviyle ayağa kaldırmaya çalışıyoruz. Berivan da ayağa kalkabilir. Onun için yardımcı olmaya çalışacağız, küçük kızımıza." diye konuştu.



Küçük kıza yürüteç, ayakkabı ve çeşitli hediyeler veren Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can, onun gözlerindeki umut ışığı ve mutluluğun görülmeye değer olduğunu belirtti.



Böyle gerekli bir sosyal hizmette belediyenin de küçük bir katkısı olmasını istediklerini söyleyen Can, duyarlılıklarından dolayı dernek yetkililerine teşekkür etti.



Berivan'ın annesi Şengül Öner ise şunları kaydetti:



"Berivan ile diğer oğlum ikiz olarak dünyaya geldi. Erken doğum oldu. 7,5 aylık doğdular. İkisi de 1,5 ay kuvözde yattılar Eskişehir'de. Berivan'da böyle bir sorun çıktı. 'Fizik tedavi görecek' dedi doktorlar. 1,5 yaşından beri tedavi görüyor. Oğlanla kız ikiz. Berivan şu an da 6 yaşında. Zamanla yürür diyorlar, fizik tedavi gördüğü zaman. İHH'ya başvuruda bulunmuştum, onlar da bizi boş çevirmedi. Yardımcı oldular. Çocuğumla ben çok mutluyum. Çocuğumun yürümesini istiyorum. O da çok istiyor. Bilecik Sağlık Müdürlüğüne ve Devlet Hastanesi ekiplerine teşekkür ederim."

