Küçük çaplı yangın çıkan evde ölü bulundu - Son Dakika

ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesinde Hayriye Çetin (80), yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu. Evde yapılan incelemede televizyonun patladığı ve küçük çaplı yangın çıktığı belirlendi. Çetin'in dumandan zehirlenmiş olabileceği üzerinde duruluyor.

Bayramiç ilçesinin Muratlar köyünde tek başına yaşayan Hayriye Çetin, dün akşam saat 17.00 sıralarında ziyaretine gelen kızı Sevcan Aydoğan tarafından koltuğun üzerinde hareketsiz bulundu. Aydoğan'ın ihbarı üzerine gelen sağlık ekibi, Hayriye Çetin'in hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma ekiplerinin evde yaptığı incelemede, tüplü televizyonun patladığı ve küçük çaplı yangın çıktığını belirlendi.Çıkan yangında dumandan zehirlendiği ihtimali üzerinde durulan 5 çocuk annesi Hayriye Çetin'in cenazesi, kesin ölüm nedeninin tespiti için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.