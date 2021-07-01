Küçük çocuğa saldıran pitbullun sahipleri adli kontrol şartıyla serbest - Son Dakika

Kartal'da pitbullun saldırdığı 9 yaşındaki çocuğun yaralanmasına ilişkin gözaltına alınan köpeğin sahipleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Köpeğin cinsinin pitbull ve yasaklı ırk olmadığını öne süren şüpheliler, olay nedeniyle üzgün olduklarını belirtti.

Olay, Kartal Gümüşpınar Mahallesi'nde 28 Haziran'da meydana geldi. Hüseyin A.'nın küçük çocukların oynadığı sokak üzerinde pitbull cinsi köpeğini gezdirdiği sırada ağızlık bulunmayan köpek, 9 yaşındaki Berkay isimli çocuğa saldırdı. Hastaneye kaldırılan çocuğa 30 dikiş atılırken, çocuğun ailesi köpeğin sahibinden şikayetçi oldu. Olaya ilişkin Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında köpeğin sahipleri gözaltına alındı.

"BÖYLE BİR OLAY YAŞANDIĞI İÇİN ÜZGÜNÜM"

Şüphelilerden Fatih A., emniyetteki ifadesinde, "Olayın yaşandığı gün evde değildim. Köpeğimin cinsi pitbull değildir. Amerikan Staffordshire Terrier cinsidir. Yasaklı ırk değildir. Beslenilmesi ve sahiplenilmesi yasaldır. 15 günlükken sahiplendim. Devamında abim Hüseyin A. köpeğe bakmaktaydı. Şu ana kadar mahalledeki tüm çocuklarla oynayan bir köpekti. Bu güne kadar kimseye saldırısı olmamıştı. Ayrıca aşıları da tamdır. Böyle bir olay yaşandığı için üzgünüm" diyerek suçlamaları kabul etmedi.

"YASAKLI IRK OLMADIĞINDAN DOLAYI AĞIZLIK TAKMADIM"

Abisi Hüseyin A. ise, "Olay günü köpeğimi evimin önünde gezdiriyordum. Yasaklı ırk ve saldırgan olmamasından dolayı ağzında ağızlık kullanmamaktaydım. Bir anda komşumun çocuğunun sol ayağını ısırdı ve çevredeki insanlarla birlikte köpeği uzaklaştırmaya çalıştık. Çocuğu köpekten kurtardık, annesi ve babası çocuğu hastaneye götürdü. Ertesin gün evlerine ziyarete gittik ve özür diledik" diyerek yaşanan olaydan dolayı üzgün olduğunu söyledi.

ADLİ KONTROL KARARI VERİLDİ

2 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından Anadolu Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen şüpheliler Fatih A. ve Hüseyin A. "taksirle bir kişinin yaralanmasına neden olma" suçundan adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüpheliler hakkında 'yurt dışına çıkış yasağı' ve haftada 1 gün imza atma şeklinde adli kontrol hükmü uygulandı.

(Gamze Erdemir/İHA)