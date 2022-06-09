Küçük çocuğa yapışan keneyi elleriyle çıkardılar, 5 gün sonra hastaneye zor yetiştiler! - Son Dakika
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Küçük çocuğa yapışan keneyi elleriyle çıkardılar, 5 gün sonra hastaneye zor yetiştiler!

09.06.2022 14:17

Elazığ'a bağlı Işıkyolu köyünde bir çocuğun kafasına kene yapıştı. Aile üyeleri hastaneye gitmek yerine keneyi elleriyle çıkardı. 5 gün sonra kenenin ısırdığı yerin şişmesi, mide bulantısı, kusma ve ateş şikayetlerinin görülmesi üzerine çocuk tedavi için hastaneye kaldırıldı.

Elazığ'da 5 gün önce Işıkyolu Köyü'nde ismi öğrenilemeyen 3 yaşındaki çocuğun kafasını kene ısırdı. Çocuğun tepkisi üzerine aile, keneyi elleriyle çıkarıp attı. Olayın üzerinden 5 gün geçmesinin ardından kenenin ısırdığı bölgenin şişmesi, çocukta mide bulantısı, kusma ve ateş şikayetleri baş gösterdi.

TEDAVİSİ DEVAM EDİYOR

Bunun üzerine aile durumu 112 acil sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından talihsiz çocuğu Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırdı. Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, uzmanlar kenenin çıplak elle çıkarılmaması gerektiğini hatırlattı.

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Elazığ, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Küçük çocuğa yapışan keneyi elleriyle çıkardılar, 5 gün sonra hastaneye zor yetiştiler! - Son Dakika

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SON DAKİKA: Küçük çocuğa yapışan keneyi elleriyle çıkardılar, 5 gün sonra hastaneye zor yetiştiler! - Son Dakika
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