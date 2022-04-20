Küçük çocuğu ezen alkollü sürücü tahliye oldu aile isyan etti - Son Dakika
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Küçük çocuğu ezen alkollü sürücü tahliye oldu aile isyan etti

20.04.2022 17:32
Küçük çocuğu ezen alkollü sürücü tahliye oldu aile isyan etti

Adana'nın Pozantı ilçesinde otomobille çarptığı 14 yaşındaki Muhammet Yurtçu'nun ölümüne, aynı yaştaki arkadaşının da yaralanmasına neden olan alkollü sürücü Meriç Batuman'ın, 5 yıl 6 ay 20 gün hapis cezasına çarptırılıp tahliye edilmesine aileler ve vatandaşlar tepki gösterdi.

Adana'nın Pozantı ilçesinde otomobille çarptığı 14 yaşındaki Muhammet Yurtçu'nun ölümüne, aynı yaştaki arkadaşının da yaralanmasına neden olan alkollü sürücü Meriç Batuman'ın, 5 yıl 6 ay 20 gün hapis cezasına çarptırılıp tahliye edilmesine aileler ve vatandaşlar tepki gösterdi. Doğum günü kutlamasına giderken hayatını kaybeden Muhammet'in annesi Dürdane Yurtçu, karara itiraz ettiklerini belirterek, adaletin yerini bulmasını istedi.

Alınan bilgiye göre, 3 Ekim 2021'de Atatürk Caddesi'nde meydana gelen kazada, aşırı hızlı olduğu öne sürülen Meriç Batuman'ın (40) kullandığı 06 GE 5549 plakalı otomobil, doğum gününü kutlamak için dışarı çıkan Muhammet Yurtçu ile arkadaşı Kaan Solmaz'a çarptı. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Yurtçu'nun hayatını kaybettiği belirlenirken Solmaz ise ambulansla hastaneye kaldırdı.

Olayın ardından gözaltına alınan, 1.00 promil alkollü olduğu belirlenen Meriç Batuman, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Tarsus Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmanın tamamlanmasının ardından Meriç Batuman hakkında 'taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan dava açıldı.

Davanın ilk duruşması Tarsus 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya, tutuklu sanık Meriç Batuman, Muhammet Yurtçu'nun ailesi kazada yaralanan Kaan Solmaz ile tarafların avukatları katıldı.

Meriç Batuman, ifadesinde, ilçedeki bir restoranda yemek yedikten sonra içki içtiğini, kente dönerken kazanın meydana geldiğini söyledi. Yokuş tırmandığı esnada karşı yönden bir aracın geldiğini gördüğünü belirten Batuman, araca çarpmamak için manevra yaptığı sırada yolda yürüyenlere çarptığını anlattı. Şok geçirdiği için kaza yerinden uzaklaştığını ancak 500 metre ileride bulunan kavşaktan geri döndüğünü ifade ederek, kaçmak gibi bir kastının olmadığını söyledi.

Mağdur tarafların avukatları, alkollü olduğu için otoyolu kullanmayan sanığın ilçe merkezinden geçen dar yolda makas atarken kazayı gerçekleştirdiğini iddia ederek 'kasten öldürme' suçunun oluştuğunu savundu.

Mahkeme heyeti, duruşma sonunda Batuman'ı 'bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya sebep olmak' suçundan 6 yıl 7 ay hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme, sanığa 'iyi hal' uygulayarak cezayı 5 yıl 6 ay 20 güne indirdi, tutukluluk süresini de göz önünde bulundurarak tahliye etti. Mağdur avukatları karara itiraz etti.

Kaza da ölen Muhammet Yurtçu'nun annesi Dürdane Yurtçu ve babası Azmi Yurtçu, kaza yerinde vatandaşların katılımıyla basın açıklaması düzenledi.

Annesi Dürdane Yurtçu, kararı kabul etmediklerini belirterek, "İki çocuğa çarpıyor, birini öldürüyor, sadece 6 ay hapis yatması yeterli mi? Bu nasıl adalet" diye tepki gösterdi.

(Mehmet Abacı - İHA)

Küçük çocuğu ezen alkollü sürücü tahliye oldu aile isyan etti
Küçük çocuğu ezen alkollü sürücü tahliye oldu aile isyan etti
Küçük çocuğu ezen alkollü sürücü tahliye oldu aile isyan etti
Küçük çocuğu ezen alkollü sürücü tahliye oldu aile isyan etti
Küçük çocuğu ezen alkollü sürücü tahliye oldu aile isyan etti

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Pozantı, Adana, Meriç, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Küçük çocuğu ezen alkollü sürücü tahliye oldu aile isyan etti - Son Dakika


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