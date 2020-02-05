Küçük çocuğu hastaneye ulaştırmak için 8 saat tipiyle mücadele ettiler - Son Dakika
Son Dakika Güncel Küçük çocuğu hastaneye ulaştırmak için 8 saat tipiyle mücadele ettiler - Son Dakika

Küçük çocuğu hastaneye ulaştırmak için 8 saat tipiyle mücadele ettiler

49 dakika önce

Ağrı'da etkili olan kar ve tipi nedeniyle yolu kapanan mezradaki evinde rahatsızlanan 6 yaşındaki Abdülsamed Yıldız, ekiplerin 8 saatlik çalışmasının ardından hastaneye ulaştırıldı.

Küçük çocuğu hastaneye ulaştırmak için 8 saat tipiyle mücadele ettiler, System.String[]

Ağrı'da etkili olan kar ve tipi nedeniyle yolu kapanan mezradaki evinde rahatsızlanan 6 yaşındaki Abdülsamed Yıldız, ekiplerin 8 saatlik çalışmasının ardından hastaneye ulaştırıldı.

Doğubayazıt ilçesine 70 kilometre uzaklıktaki Bezirhane köyüne bağlı Samanlı mezrasında yaşayan Yıldız, evinde aniden rahatsızlandı.

Yıldız'ın ailesi ve köylüler, yüksek ateş şikayetiyle durumu 112 Acil Sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi.

Ekipler, söz konusu mezra yolunun tipi nedeniyle kapalı olması nedeniyle ilçe özel idare ekiplerinden yardım istedi.

Bölgeye iş makineleriyle gelen ekipler, 8 saatlik çalışmanın ardından Yıldız'ın yaşadığı Samanlı mezrasına ulaştı.

Tipinin yer yer kar fırtınasına dönüştüğü bölgeye ulaşamayan ambulans ise mezraya yaklaşık 15 kilometre mesafedeki Güllüce köyünde bekledi.

Minik Abdülsamed, annesi Hülya Yıldız ile iş makinesine bindirilerek önce Güllüce köyüne ardından da ambulansla Doç. Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Tedaviye alınan Abdülsamed'in durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İş makinesi operatörü Fecri Bayram, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 112 ve jandarma ekipleriyle koordineli bir şekilde çalışarak mezraya ulaştıklarını söyledi.

Doğubeyazıt, Jandarma, Ağrı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 02:02 Kaynak: AA
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