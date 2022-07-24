Küçük çocuğu kurtarmak isterken Murat Nehri'nde kayboldu - Son Dakika
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Küçük çocuğu kurtarmak isterken Murat Nehri'nde kayboldu

24.07.2022 19:46
Küçük çocuğu kurtarmak isterken Murat Nehri'nde kayboldu

Bingöl'ün Genç ilçesinde Murat Nehri'ne giren bir çocuğu kurtarmak için suya atlayan Aydın Tutkal, suyun akıntısına kapılarak kayboldu.

Bingöl'ün Genç ilçesinde Murat Nehri'ne giren bir çocuğu kurtarmak için suya atlayan Aydın Tutkal, suyun akıntısına kapılarak kayboldu. Tutkal'ı arama çalışmaları sürüyor.

Edinilen bilgiye göre, Murat Nehri civarında aileleri ile pikniğe giden Aydın Tutkal ve arkadaşı Mücahit Keser, piknik yapan başka bir ailenin çocuğunun suya girdiğini gördü. Çocuğun bir süre gözden kaybolmasıyla Tutkal ve Keser suya atlayarak çocuğu kurtarmaya çalıştı. İkilinin mücadelesiyle çocuk, sudan çıkarıldı. Suyun akıntısı ile yorulan iki arkadaştan Tutkal akıntıya kapılarak gözden kaybolurken, Keser ise kenara çıkmayı başardı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, AFAD, UMKE ve Jandarma ekipleri sevk edildi. Ambulansla Bingöl Devlet Hastanesine kaldırılan Keser'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Tutkal için arama kurtarmalarının başlatıldığı bildirildi. - BİNGÖL

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Kaynak: İHA

Murat Nehri, Bingöl, Aydın, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Küçük çocuğu kurtarmak isterken Murat Nehri'nde kayboldu - Son Dakika

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