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Küçük çocuğu öldüren düğün magandası yakalandı - Son Dakika

Küçük çocuğu öldüren düğün magandası yakalandı

03.11.2021 22:59
Küçük çocuğu öldüren düğün magandası yakalandı

Sultangazi'de Ağustos ayında gelin alma sırasında havaya açılan ateş açarak balkonda bulunan 8 yaşındaki çocuğun ölümüne sebep olan ve polis ekiplerince yakalanan zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Sultangazi'de Ağustos ayında gelin alma sırasında havaya açılan ateş açarak balkonda bulunan 8 yaşındaki çocuğun ölümüne sebep olan ve polis ekiplerince yakalanan zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Sultangazi İsmetpaşa Mahallesi, 88. Sokak üzerinde 1 Ağustos günü yaşanan olayda, düğün alma sırasında damadın abisi Hatip T. isimli şahıs, tabancayla havaya doğru ateş açmış ve düğün konvoyunu balkondan izleyen 8 yaşındaki Eymen Ahmet Avcı vurularak hayatını kaybetmişti. Konuyla ilgili çalışma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, gelin almaya gelen kalabalığın içindeki damadın ağabeyi Hatip T.'nin, çocuğu vurduğunu ve daha sonra minibüse binerek kaçtığını belirlemişti.

ZEYTİNBURNU'NDA YAKALANDI

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheli şahsı incelemeye aldı. Yapılan çalışmalar neticesinde bağlı ekipler firari Hatip T.'nin izini Zeytinburnu'nda tespit etti. Şahsın bulunduğu adrese sabah saatlerinde baskın yapan ekipler, Hatip T.'yi yakalayarak gözaltına aldı.

KÜÇÜK ÇOCUĞU ÖLDÜREN ŞAHIS TUTUKLANDI

Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilerek sorguya alınan Hatip T.'nin pişman olduğunu ve öldürülmekten korktuğu için kaçtığını söylediği öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Hatip T. adliyeye sevk edildi. Şüpheli çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(Hasan Zahid Ezim/İHA)

Küçük çocuğu öldüren düğün magandası yakalandı

Cinayet Büro Amirliği, Sultangazi, Polis, Düğün, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Küçük çocuğu öldüren düğün magandası yakalandı - Son Dakika


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