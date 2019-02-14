Küçük Çocuğun Bayrak Sevgisi
39 dakika önce
KARS'ta babasıyla yürüyen çocuğun bayrak sevgisi, güvenlik kameralarına yansıdı.
KARS'ta babasıyla yürüyen çocuğun bayrak sevgisi, güvenlik kameralarına yansıdı.
Kars Valiliği'nin bulunduğu Yusufpaşa Mahallesi'nde babasıyla birlikte yürüyen çocuk, Vali Türker Öksüz'ün aracının bulunduğu yerden geçti. Bir süre ilerlediği babasının elini bırakan çocuk geri dönerek Vali Öksüz'ün makam aracında asılı bulunan Türk bayrağını öptü. Cep telefonuyla konuşarak ilerlerken dönen çocuğunun elini tutan baba yoluna devam etti.
Makam aracındaki bayrağı öpen çocuğun görüntüleri binadaki güvenlik kameralarına yansıdı.
- Kars
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Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 12:18 Kaynak: DHA
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