Son Dakika Haberleri: Küçük Çocuğun Bayrak Sevgisi

Küçük Çocuğun Bayrak Sevgisi

39 dakika önce

KARS'ta babasıyla yürüyen çocuğun bayrak sevgisi, güvenlik kameralarına yansıdı.

Küçük Çocuğun Bayrak Sevgisi, System.String[]
KARS'ta babasıyla yürüyen çocuğun bayrak sevgisi, güvenlik kameralarına yansıdı.

Kars Valiliği'nin bulunduğu Yusufpaşa Mahallesi'nde babasıyla birlikte yürüyen çocuk, Vali Türker Öksüz'ün aracının bulunduğu yerden geçti. Bir süre ilerlediği babasının elini bırakan çocuk geri dönerek Vali Öksüz'ün makam aracında asılı bulunan Türk bayrağını öptü. Cep telefonuyla konuşarak ilerlerken dönen çocuğunun elini tutan baba yoluna devam etti.

Makam aracındaki bayrağı öpen çocuğun görüntüleri binadaki güvenlik kameralarına yansıdı.

- Kars

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 12:18 Kaynak: DHA

Türker Öksüz, Kars, Güncel
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