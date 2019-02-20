Son Dakika Haberleri: Küçük Çocuğun Bisiklet Arkasındaki Tehlikeli Yolculuğu Görenleri Şaşırttı

Küçük Çocuğun Bisiklet Arkasındaki Tehlikeli Yolculuğu Görenleri Şaşırttı

46 dakika önce

Küçük çocuğun bisiklet arkasındaki tehlikeli yolculuğu görenleri şaşırttıKOCAELİ - Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde bir vatandaşın kullandığı bisikletin arka tekerlek kısmındaki sele üzerinde ayakta duran küçük çocuk, ölüme davetiye çıkarttı.

Küçük Çocuğun Bisiklet Arkasındaki Tehlikeli Yolculuğu Görenleri Şaşırttı, System.String[]
Küçük çocuğun bisiklet arkasındaki tehlikeli yolculuğu görenleri şaşırttı

KOCAELİ - Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde bir vatandaşın kullandığı bisikletin arka tekerlek kısmındaki sele üzerinde ayakta duran küçük çocuk, ölüme davetiye çıkarttı. O anlar saniye saniye vatandaşlar tarafından kaydedildi.
Olay, dün Kocaeli'nin Gölcük ilçesi Dumlupınar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre sokakta bisikletle seyir halinde olan bir vatandaş, bisikletin arka tekerleği üzerinde ayakta duran küçük yaştaki çocuğun canını hiçe sayarak trafikte ilerledi. Bisikletin arka tekerlek kısmı üzerindeki selenin üzerinde, ismi öğrenilemeyen şahsa sarılarak dengesini sağlamaya çalışan çocuğu gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemezken, o anlar cep telefonu ile saniye saniye görüntülendi.
Caddede tehlikeli bir şekilde ilerleyen bisiklet üzerinde ayakta duran çocuğu gören vatandaşlar, o anları cep telefonu ile görüntüledi. Saniye saniye kaydedilen olayda küçük çocuğun bisikleti kullanan şahsa sarılığı ve arka tekerlek kısmındaki sele üzerinde ayakta durduğu görülüyor. Zaman zaman çocuk dengesini kaybediyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 09:44 Kaynak: İHA

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