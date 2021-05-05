Küçük çocuğun bisikletini çocuklar çaldı - Son Dakika

Küçük çocuğun bisikletini çocuklar çaldı

05.05.2021 11:58
Küçük çocuğun bisikletini çocuklar çaldı, System.String[]

Mersin'de bir site içerisinde apartman altında duran bisiklet, küçük çocuklar tarafından çalındı.

Mersin'de bir site içerisinde apartman altında duran bisiklet, küçük çocuklar tarafından çalındı.

Edinilen bilgiye göre, merkez Mezitli ilçesi Fatih Mahallesi'nde bulunan bir site içerisindeki apartmanın altında bulunan bisiklet 2 çocuk tarafından çalındı. Olay, sitenin güvenlik kameraları tarafından da saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde iki küçük çocuğun apartmanın altında bulunan bisikleti elleriyle sürerek olay yerinden yavaş yavaş uzaklaştığı görüldü.

Ailesinin karne hediyesi olarak aldığı bisikletin çalınmasına çok üzülen 10 yaşındaki Batuhan Veli Akyürek, bisikletinin bulunmasını istiyor. Görüntüleri sosyal medyadan da paylaşan Batuhan, bisikletini alanlara, "Eğer bu haberi görürseniz lütfen bisikletimi geri getirin" çağrısında bulundu. - MERSİN

Küçük çocuğun bisikletini çocuklar çaldı
Küçük çocuğun bisikletini çocuklar çaldı
Küçük çocuğun bisikletini çocuklar çaldı

Bisiklet, Mezitli, Mersin, Fatih, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Küçük çocuğun bisikletini çocuklar çaldı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Bakan Varank'tan, Bakan Varank'tan, "Eksik yanınız var mı?" sorusuna esprili yanıt Netanyahu'nun eski bakanının ses kaydı İsrail'de deprem etkisi yarattı! ''Netanyahu, gözü dönmüş bir diktatör'' Netanyahu'nun eski bakanının ses kaydı İsrail'de deprem etkisi yarattı! ''Netanyahu, gözü dönmüş bir diktatör'' Elektrik akımına kapılan baba ölümden döndü Elektrik akımına kapılan baba ölümden döndü Sosyal ve Ekonomik Destek ödemeleri bayramdan önce yapılacak Sosyal ve Ekonomik Destek ödemeleri bayramdan önce yapılacak Arka Sokaklar dizisinin genç oyuncusu Boğaç Aksoy, lenfoma kanserine yakalandı Arka Sokaklar dizisinin genç oyuncusu Boğaç Aksoy, lenfoma kanserine yakalandı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Alpaslan Kuytulculara camide yapılan müdahale için ilk yorum: Yanlıştı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Alpaslan Kuytulculara camide yapılan müdahale için ilk yorum: Yanlıştı Köprüye asılı halde bulunan erkek cesedi mahalleliyi ürküttü Köprüye asılı halde bulunan erkek cesedi mahalleliyi ürküttü Önce paylaştı, sonra ortadan kaldırdı! Oyuncu Bahar Şahin ile futbolcu Dorukhan Toköz'ün aşkı tescillendi Önce paylaştı, sonra ortadan kaldırdı! Oyuncu Bahar Şahin ile futbolcu Dorukhan Toköz'ün aşkı tescillendi

Son Dakika Haberleri
12:03 CHP'den bir Muharrem İnce istifası daha! Gaye Usluer, partiden ayrıldı
12:00 Bakan Varank'tan, "Eksik yanınız var mı?" sorusuna esprili yanıt
12:00 Thodex vurguncusu firari mi yoksa rehine mi? Sır perdesini son görüşme aralayacak
11:47 Koronavirüsün enfeksiyon sonrası tırnaklarda iz bıraktığı öğrenildi
11:16 Kadın polise ahlaksız teklifte bulunmuştu, bu sefer maske takmadığı için gözaltına alındı
11:12 Güney Kore, Türkiye'de de kullanılan Pfizer/BioNTech aşısının koruyuculuk oranını açıkladı
11:10 Yükselişini sürdüren gram altının fiyatı 477 lira seviyesinden işlem görüyor
11:06 Güne yükselişle başlayan dolar 8,35'ten işlem görüyor
11:03 Arka Sokaklar dizisinin genç oyuncusu Boğaç Aksoy, lenfoma kanserine yakalandı
10:47 Bayram öncesi yapılacak maaş ödemeleri için bankaların mesai saatleri genişletildi
CHP'den bir Muharrem İnce istifası daha! Gaye Usluer, partiden ayrıldı CHP'den bir Muharrem İnce istifası daha! Gaye Usluer, partiden ayrıldı         
12:03
Thodex vurguncusu firari mi yoksa rehine mi? Sır perdesini son görüşme aralayacak Thodex vurguncusu firari mi yoksa rehine mi? Sır perdesini son görüşme aralayacak         
12:00
Koronavirüsün enfeksiyon sonrası tırnaklarda iz bıraktığı öğrenildi Koronavirüsün enfeksiyon sonrası tırnaklarda iz bıraktığı öğrenildi         
11:48
Kadın polise ahlaksız teklifte bulunmuştu, bu sefer maske takmadığı için gözaltına alındı Kadın polise ahlaksız teklifte bulunmuştu, bu sefer maske takmadığı için gözaltına alındı         
11:17
Güney Kore, Türkiye'de de kullanılan Pfizer/BioNTech aşısının koruyuculuk oranını açıkladı Güney Kore, Türkiye'de de kullanılan Pfizer/BioNTech aşısının koruyuculuk oranını açıkladı         
11:12
Hakan Sabancı ile sevgili olduğunu öne sürerek gündem olan Aygün Aydın bu kez 'pazarlık' mesajlarıyla ifşa oldu Hakan Sabancı ile sevgili olduğunu öne sürerek gündem olan Aygün Aydın bu kez 'pazarlık' mesajlarıyla ifşa oldu         
11:04
Bayram öncesi yapılacak maaş ödemeleri için bankaların mesai saatleri genişletildi Bayram öncesi yapılacak maaş ödemeleri için bankaların mesai saatleri genişletildi         
10:48
İktidara yakın isim aktardı: Erdoğan, Boynukalın'ın İktidara yakın isim aktardı: Erdoğan, Boynukalın'ın "Pamuk" çıkışını duyunca yüzünü buruşturdu         
10:20
Teknoloji bağımlılığı nedir? Altıncı duyu organı haline gelen teknolojiyi verimli kullanmanın yolları Teknoloji bağımlılığı nedir? Altıncı duyu organı haline gelen teknolojiyi verimli kullanmanın yolları         
10:02
Son dakika: Merkez Bankası yıl sonu enflasyon ve dolar tahminini yükseltti Son dakika: Merkez Bankası yıl sonu enflasyon ve dolar tahminini yükseltti         
10:00
ABD Uzay Kuvvetleri: Çin'in roketi 8 Mayıs'ta Dünya'ya düşecek! ABD Uzay Kuvvetleri: Çin'in roketi 8 Mayıs'ta Dünya'ya düşecek!         
09:35
Rehine operasyonu nefes kesti! Fidyeciler işkence videolarını ailesine göndermişler Rehine operasyonu nefes kesti! Fidyeciler işkence videolarını ailesine göndermişler         
09:28
Yanlışlıkla çöpe atılan pırlanta yüzükler için seferber oldular Yanlışlıkla çöpe atılan pırlanta yüzükler için seferber oldular         
09:09
Eşiyle ilişki yaşayan babasını defalarca bıçaklayarak öldürdü Eşiyle ilişki yaşayan babasını defalarca bıçaklayarak öldürdü         
16:08
Baba ve oğlu arazide öldürüldü! Cinayetin nedeni şaşkına çevirdi Baba ve oğlu arazide öldürüldü! Cinayetin nedeni şaşkına çevirdi         
15:54
Aynur Aydın'ın 20'li yaşlarına ait fotoğrafı, sosyal medyayı salladı Aynur Aydın'ın 20'li yaşlarına ait fotoğrafı, sosyal medyayı salladı         
15:28
İBB Mezarlık Dairesi'den 'Ölüm raporu' çıkışı: Bize gelen ölüm raporlarında koronavirüs yazmıyor İBB Mezarlık Dairesi'den 'Ölüm raporu' çıkışı: Bize gelen ölüm raporlarında koronavirüs yazmıyor         
15:13
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2021 12:09:18. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Küçük çocuğun bisikletini çocuklar çaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement