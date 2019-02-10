Son Dakika Haberleri: Küçük Çocuğun Çatıda Mahsur Kalan Güvercinlerini İtfaiye Kurtardı

Küçük Çocuğun Çatıda Mahsur Kalan Güvercinlerini İtfaiye Kurtardı

1 saat önce

Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde 13 yaşındaki çocuğun bir evin damında mahsur kalan güvercinlerini itfaiye ekipleri kurtardı.

Küçük Çocuğun Çatıda Mahsur Kalan Güvercinlerini İtfaiye Kurtardı, System.String[]
Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde 13 yaşındaki çocuğun bir evin damında mahsur kalan güvercinlerini itfaiye ekipleri kurtardı.

Güvercinleri çok seven ve okuldan kalan zamanlarını güvercinleriyle geçiren 13 yaşındaki Mustafa Karaduman'a babası yeni güvercinler aldı. Karaduman da güvercinleri uçması için dışarı çıkardı. Bu sırada ürken güvercinler güçlükle uçarak iki katlı bir evin çatısına kondu. Ancak çatı karlı olduğundan ve güvercinler tam olarak uçamadığından orada mahsur kaldı. 3 gün boyunca Mustafa Karaduman ve ailesi çatıdan güvercinleri alamadı. En sonunda Mustafa Karaduman güvercinlerini kurtarması içi itfaiye ekiplerini aradı. Olay yerine gelen ekipler, yangın merdiveniyle güvercinleri kurtardı.

Mustafa, güvercinlerin açlıktan ölme noktasına geldiğini belirterek, "Ben onları hava alsınlar diye dışarı çıkardım ancak onlar ürküp kaçarak çatıya kondular, bir daha da kar nedeniyle alamadık. İtfaiye ekiplerini aradım. Geleceklerinden de çok ümidim yoktu ama gelip güvercinlerimi kurtardılar. Şimdi çok mutluyum" dedi.

Mustafa Karaduman, kardeşleriyle birlikte güvercinlerini sevdi. - ADANA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 09:48 Kaynak: İHA

Tufanbeyli, Adana, Mustafa Karaduman, İtfaiye, 3. Sayfa
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