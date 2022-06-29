Anne ve babası işte olan küçük çocuğun kafası demir parmaklıklara sıkıştı

Sultangazi'de pencerede oynayan çocuğun başı demir korkulukların arasına sıkıştı

İSTANBUL - Sultangazi'de anne ve babası evde olmayan küçük çocuk evinin penceresinde oyun oynarken başı demir korkuluklara sıkıştı.

Olay, dün saat 15: 00 sıralarında Sultangazi Esentepe Mahallesi 2870/1 Sokak'ta 6 katlı binanın bahçe katında yaşandı. Anne ve babası çalıştıkları için ablası ile birlikte evinde yalnız kalan Muhammet Ensar Zeyrek evinin penceresinde oynadığı esnada bir anlık dikkatsizlik sonucu başı korkulukların arasına sıkıştı. Acı ve korkudan ağlayan çocuğu fark eden ablası olayı komşularına haber verdi. Küçük çocuğun yardımına koşan komşuları ise bir yandan bahçede bulunan sandalyeyi getirip diz üstü oturtarak canının yanmamasını sağladı. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri küçük çocuğu sıkıştığı yerden kurtarmak için çalışma başlattı. Yaklaşık yarım saat süren çalışmanın ardından çocuk sıkıştığı yerden kurtarıldı.