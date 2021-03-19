KÜÇÜK ÇOCUĞUN KAZADA FIRLAYAN KASKTAN KAÇIŞ ANI KAMERADA - Son Dakika

KÜÇÜK ÇOCUĞUN KAZADA FIRLAYAN KASKTAN KAÇIŞ ANI KAMERADA

19.03.2021 10:32

Kamera: Zeki GÜNAL-Hasan YILDIRIM/İSTANBUL DHAKağıthane'de kırmızı ışıkta geçen motosikletli kurye otomobile çarptı.

Kamera: Zeki GÜNAL-Hasan YILDIRIM/İSTANBUL DHA

Kağıthane'de kırmızı ışıkta geçen motosikletli kurye otomobile çarptı. Yolun karşısına geçmek için bekleyen küçük çocuk, kuryenin kafasından fırlayan kasktan kaçarak kurtuldu. Kaza anı ise bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Kaza, Kağıthane Caddesi üzerinde önceki hafta akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, caddede giden motosikletli kurye, kırmızı ışık ihlali yapınca otomobile çarptı. Kazada yaralanan sürücü için olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı sürücü, ambulansa alınarak hastaneye kaldırıldı.

KAZA GÜVENLİK KAMERASINDA

Yaşanan kazada kuryenin kaskı başından fırlayarak yol kenarında bekleyen küçük çocuğun önüne düştü. Kaza anı ise güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde, kırmızı ışıkta geçen kurye, otomobile çarpıyor. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsünün kaskı başından çıkarak yol kenarındaki küçük çocuğun önüne düşmesi görülüyor. Üzerine gelen kasktan korkan çocuk, kaldırıma kaçıyor.

KÜÇÜK ÇOCUĞUN KAZADA FIRLAYAN KASKTAN KAÇIŞ ANI KAMERADA
KÜÇÜK ÇOCUĞUN KAZADA FIRLAYAN KASKTAN KAÇIŞ ANI KAMERADA
KÜÇÜK ÇOCUĞUN KAZADA FIRLAYAN KASKTAN KAÇIŞ ANI KAMERADA
KÜÇÜK ÇOCUĞUN KAZADA FIRLAYAN KASKTAN KAÇIŞ ANI KAMERADA
KÜÇÜK ÇOCUĞUN KAZADA FIRLAYAN KASKTAN KAÇIŞ ANI KAMERADA
KÜÇÜK ÇOCUĞUN KAZADA FIRLAYAN KASKTAN KAÇIŞ ANI KAMERADA
KÜÇÜK ÇOCUĞUN KAZADA FIRLAYAN KASKTAN KAÇIŞ ANI KAMERADA
KÜÇÜK ÇOCUĞUN KAZADA FIRLAYAN KASKTAN KAÇIŞ ANI KAMERADA

Kağıthane, Kaza, DHA, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KÜÇÜK ÇOCUĞUN KAZADA FIRLAYAN KASKTAN KAÇIŞ ANI KAMERADA - Son Dakika


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