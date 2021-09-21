Küçük çocuğun kedi sevgisi yürekleri ısıttı - Son Dakika

Iğdır'da sabah saatlerinde ailesi ile birlikte parka giden küçük çocuğun burada gördüğü kediyi sevmesi yürekleri ısıttı.

Iğdır Bağlar Mahallesi Kırkevler Sokağı'nda bulunan parka ailesiyle birlikte giden bir çocuk ağaç dibinde uyuyan kedinin yanına gitti. Burada kedi ile oynamaya başlayan küçük çocuk yerden yaprak alarak kediye yedirmeye çalıştı. Bir süre kediyi okşayan çocuk kedinin yerden kalktığını görünce kediyi kucağına almaya çalıştı. Kediyi kucağına almaya gücü yetmeyen küçük çocuk kediyi bıraktı. Kendini küçük çocuktan kurtaran kedi hemen oradan uzaklaştı. Küçük çocuğun kediyi sevmesi ve kedi ile ilgilenmesi yürekleri ısıttı.

Küçük çocuğun yürekleri ısıtan kedi sevgisi, telefon kamerasına da yansıdı. - IĞDIR