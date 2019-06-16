Küçük çocuğun köpekle dostluğu
2 saat önce
Kütahya'nın Emet ilçesinde 5-6 yaşlarındaki çocuğun bir köpekle dostluğu sosyal medyada kısa sürede büyük beğeni topladı.
Kütahya
Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 09:57 Kaynak: İHA
'nın Emet
ilçesinde 5-6 yaşlarındaki çocuğun bir köpekle dostluğu sosyal medyada kısa sürede büyük beğeni topladı.
Emet ilçesinde düzenlenen 2. Pointer Irkı Köpek Yetiştiricileri ve Üreticileri Yarışması'nda sahada yarışan ve genç köpek kategorisinde üçüncü olan köpek, saha kenarında duran 5-6 yaşlarındaki çocuğun yanına gitti. Küçük çocuk köpeği sevmeye başladı. Küçük çocuğun köpeğin başını okşaması ve adeta onunla el hareketleriyle konuşması bir seyirci tarafından kaydedilip sosyal medyada paylaşıldı. Köpek ile çocuk arasında gelişen dostluğun görüntüleri, kısa sürede binlerce kişi tarafından beğenildi ve sayısız yorum aldı. - KÜTAHYA
Şeyma Subaşı'nın kitabı "Sadece Şeyma" çıktı
Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, derin dekolteli paylaşımıyla olay oldu
Kiralık Aşk dizisinin oyuncusu Sanem Yeles, dünyaevine girdi
Kaza sonrası gözyaşlarına boğulan kadın sürücünün korktuğu başına gelmedi