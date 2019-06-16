Son Dakika Haberleri: Küçük çocuğun köpekle dostluğu
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Küçük çocuğun köpekle dostluğu

2 saat önce

Kütahya'nın Emet ilçesinde 5-6 yaşlarındaki çocuğun bir köpekle dostluğu sosyal medyada kısa sürede büyük beğeni topladı.

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Kütahya'nın Emet ilçesinde 5-6 yaşlarındaki çocuğun bir köpekle dostluğu sosyal medyada kısa sürede büyük beğeni topladı.

Emet ilçesinde düzenlenen 2. Pointer Irkı Köpek Yetiştiricileri ve Üreticileri Yarışması'nda sahada yarışan ve genç köpek kategorisinde üçüncü olan köpek, saha kenarında duran 5-6 yaşlarındaki çocuğun yanına gitti. Küçük çocuk köpeği sevmeye başladı. Küçük çocuğun köpeğin başını okşaması ve adeta onunla el hareketleriyle konuşması bir seyirci tarafından kaydedilip sosyal medyada paylaşıldı. Köpek ile çocuk arasında gelişen dostluğun görüntüleri, kısa sürede binlerce kişi tarafından beğenildi ve sayısız yorum aldı. - KÜTAHYA
Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 09:57 Kaynak: İHA
Kütahya, Emet, Yaşam
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