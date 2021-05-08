Küçük çocuğun metrelerce yükseğe savrulduğu anlar güvenlik kamerasında - Son Dakika

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Eşinin kaza yaptığını duyunca hastaneye koştu, nişanlı olduğunu öğrendi

Afyonkarahisar'da otomobilin çarptığı 9 yaşındaki çocuğun kaldırıldığı hastanede beyin ölümü gerçekleşti. Feci kazada otomobilin çarpma esnasında çocuğu metrelerce havaya savurup yere düştüğü anlar ise anbean güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza, Fatih mahallesi Taş Ocakları yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mevlütcan P., (21) idaresindeki 03 BL 398 plakalı otomobil yolda karşıdan karşıya geçmeye çalışan Eren Yel'e (9) çarptı. Çarpmanın etkisi ile metrelerce havaya yükselen çocuk olay yerinden yaklaşık 15 metre ileri savruldu. Çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine gelen 112 Acil servis ekipleri küçük çocuğu üniversite hastanesi kaldırdı. Yel'in burada yapılan tüm müdahalelere rağmen beyin ölümü gerçekleşti.

Aile sinir krizleri geçirdi

Olayı haber alan ve bölgeye gelen küçük çocuğun yakınları sinir krizleri geçirirken, aile üyelerini çevredekileri güçlükle sakinleştirebildi. Kazada çocuğun saçlarının bir kısmının otomobilin ön camında kalması ise çarpmanın şiddetini adeta gözler önüne serdi.

Küçük çocuğu metrelerce yükseğe böyle savruldu

Kaza anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kayıt altına alındı. Görüntülerde Yel'in yolun karşısına geçmeye çalıştığı esnada hızla gelen otomobilin çarpması ve küçük çocuğu metrelerce yükseğe savurması yer alıyor. Birkaç saniye içerisinde gerçekleşen feci olayda çocuğun yaklaşık 15 metre ileri savrulup düştüğü anlar ise kameranın açısına girmedi.

Olayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı.