Küçük çocuğun ölümden döndüğü anlar kamerada - Son Dakika
Son Dakika Güncel Küçük çocuğun ölümden döndüğü anlar kamerada - Son Dakika

Küçük çocuğun ölümden döndüğü anlar kamerada

6 saat önce

Küçükçekmece'de marketten alışveriş yaptıktan sonra yola bakmadan fırlayan küçük çocuğa araba çarptı.

Küçükçekmece'de marketten alışveriş yaptıktan sonra yola bakmadan fırlayan küçük çocuğa araba çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen çocuk ezilmekten son anda kurtuldu.

Olay, Küçükçekmece'de dün öğle saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre marketten alışveriş yapan B.D. (9) isimli çocuk bir anda koşarak yolun karşısına geçmeye çalıştı ve seyir halindeki bir aracın önüne atladı. Sürücü çocuğu fark edip durmak istese de başarılı olamayarak küçük çocuğa çarptı. Çocuk çarpmanın etkisiyle aracın altına düştü. Şoförün zamanında fren yapmasıyla çocuk aracın altında ezilmekten son anda kurtuldu.

Bu sırada çevredeki vatandaşlar hemen çocuğun yardımına koştu. Çocuk aracın altından çıkarılarak olay yerine ambulans ve polis ekibi çağrıldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalesini olay yerinde yaptığı çocuğu daha sonra ambulansla hastaneye kaldırdı. Çocuğun hayati tehlikesi bulunmazken ayağının kırıldığı öğrenildi.

Yaşanan bu anlar ise çevrede bulunan güvenlik kameralarınca anbean kaydedildi. Görüntülerde çocuk marketten çıkarak bir anda koşmaya başlıyor. Bu sırada yoldan geçmekte olan araç ise küçük çocuğa çarpıyor. Aracın altına düşen çocuğu çevrede bulunan vatandaşlar aracın altından çıkartıyor.

(Volkan Kayalar - Armağan Yılmaz/İHA)

Küçük çocuğun ölümden döndüğü anlar kamerada

Küçükçekmece, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 09:45 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Emekli oldu, hayalindeki el aletini yapmak için 100 bin lira harcadı
Adana'da cuma çıkışı dağıtılan Cumhuriyet gazetesi Belediye Meclisi'nde tartışıldı Sevgililer Günü'ne özel kardan sevgili yaptılar Shane Larkin, sakatlığı nedeniyle milli kadrodan çıkarıldı

Son Dakika Haberleri
15:46 Sibel Arna, orta parmak hareketi yaparak 14 Şubat'a tepki gösterdi
14:56 Sanatçı Salkım'ın doğup büyüdüğü ev yıkıldı
14:46 Tarık Mengüç, kendisine verdiği sözü tutmayan Cem Yılmaz'a ateş püskürdü: Aşklarından sıra gelmedi
13:41 Cem Yılmaz'dan flaş Serenay Sarıkaya göndermesi!
13:41 Bora Duran'la klasikler gecesi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2020 16:18:06. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Küçük çocuğun ölümden döndüğü anlar kamerada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]