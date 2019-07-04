Son Dakika Haberleri: Küçük çocuğun organı umut oldu
Son Dakika Güncel Haber

Küçük çocuğun organı umut oldu

1 saat önce

Giresun'un Görele ilçesindeki trafik kazasında yaralanan ve hastanede beyin ölümü gerçekleşen 3 yaşındaki çocuğun karaciğeri bağışlandı.

Küçük çocuğun organı umut oldu, System.String[]
Giresun'un Görele ilçesindeki trafik kazasında yaralanan ve hastanede beyin ölümü gerçekleşen 3 yaşındaki çocuğun karaciğeri bağışlandı.
Ağır yaralandığı kazanın ardından kaldırıldığı Giresun Üniversitesi Prof. Dr. İlhan Özdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 4 gündür yaşam mücadelesi veren M.K'nin beyin ölümü gerçekleşti.
Bunun üzerine hastane yetkililerinin görüştüğü aile, organ bağışını kabul etti.
Gece saatlerinde çocuğun karaciğeri alınarak ambulans helikopterle İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezindeki bir hastaya nakledilmek üzere Malatya'ya gönderildi.
Öte yandan çocuğun cenazesi, Görele ilçesine bağlı Taşlık köyü Merkez Camisi'nde, öğleyin kılınan cenaze namazının ardından aile mezarlığına defnedildi.
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 03:09 Kaynak: AA
Giresun, Görele, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bedelli askerlik ve imar barışından bütçeye dev katkı AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten, Erdoğan'ın vekillerle yaptığı toplantıya ilişkin açıklama Son dakika! YÖK, tecavüzle suçlanan profesöre, 'kamu görevinden çıkarma' cezası verdi CHP'li Sezgin Tanrıkulu Demirtaş'ı cezaevinde ziyaret etti

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.7.2019 16:59:26. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Küçük çocuğun organı umut oldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]