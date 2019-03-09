Son Dakika Haberleri: Küçük Çocuğun Parmağına Sıkışan Metal Parça Kesilerek Çıkarıldı

Küçük Çocuğun Parmağına Sıkışan Metal Parça Kesilerek Çıkarıldı

11 dakika önce

Adana'da Cankur ekipleri, çocuğun parmağına sıkışan metal parçayı keserek çıkardı.

Küçük Çocuğun Parmağına Sıkışan Metal Parça Kesilerek Çıkarıldı, System.String[]
Adana'da Cankur ekipleri, çocuğun parmağına sıkışan metal parçayı keserek çıkardı.

Adana'da parmağına metal parça sıkışan erkek çocuğun yardımına Cankur ekipleri koştu. Parmağına metal parça sıkışan Burhan Eren isimli çocuk Yeni Şehir Hastanesine getirildi. Hastaneye gelen itfaiye Arama Kurtarma (Cankur) ekipleri, çocuğun parmağına sıkışan metal parçayı keserek müdahale etti.

Küçük çocuk, parmağına pansuman yapılmasının ardından taburcu edildi. - ADANA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 02:07 Kaynak: İHA

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