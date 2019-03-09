Küçük Çocuğun Parmağına Sıkışan Metal Parça Kesilerek Çıkarıldı
11 dakika önce
Adana'da Cankur ekipleri, çocuğun parmağına sıkışan metal parçayı keserek çıkardı.
Adana
'da Cankur ekipleri, çocuğun parmağına sıkışan metal parçayı keserek çıkardı.
Adana'da parmağına metal parça sıkışan erkek çocuğun yardımına Cankur ekipleri koştu. Parmağına metal parça sıkışan Burhan Eren
isimli çocuk Yeni Şehir Hastanesine getirildi. Hastaneye gelen itfaiye Arama Kurtarma (Cankur) ekipleri, çocuğun parmağına sıkışan metal parçayı keserek müdahale etti.
Küçük çocuk, parmağına pansuman yapılmasının ardından taburcu edildi. - ADANA
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Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 02:07 Kaynak: İHA
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