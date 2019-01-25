Küçük Çocuğun Parmağına Sıkışan Metali, İtfaiye Eri Çıkardı
54 dakika önce
ADIYAMAN'da, 10 yaşındaki Salih Arda Diş'in parmağına taktığı ve sıkışan yüzük şeklindeki metali, itfaiye eri çıkardı.
ADIYAMAN'da, 10 yaşındaki Salih Arda Diş'in parmağına taktığı ve sıkışan yüzük şeklindeki metali, itfaiye eri çıkardı.
Olay, akşam saatlerinde Alitaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Salih Arda Diş, evlerinin bahçesinde oynadığı esnada yerde bulduğu ortası delik metali, yüzük parmağına taktı. Bir süre sonra metalin parmağına sıkıştığını fark eden çocuk yakınlarına haber verdi. Uğraşlara rağmen parmağındaki metali çıkaramayan ailesi Salih Arda Diş'i, Adıyaman
Belediyesi İtfaiye
Müdürlüğü'ne götürdü. Küçük çocuğun parmağındaki metal, burada itfaiye eri tarafından ip yardımı ile çıkarıldı. Diş ailesi, itfaiye ekiplerine teşekkür etti. - Adıyaman
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Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 12:20 Kaynak: DHA
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