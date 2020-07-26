Küçük çocuğun parmağındaki yüzük kesilerek çıkarıldı - Son Dakika

Küçük çocuğun parmağındaki yüzük kesilerek çıkarıldı

BİTLİS - Bitlis'te küçük çocuğun parmağında yüzük çıkmayınca kesilerek çıkarıldı.

Berat İçten adlı küçük çocuğun parmağındaki yüzük sıkışınca ailesi de çıkaramayınca hastane gittiler.

Ancak hastanede de çıkarılamayınca Bitlis Belediyesi İtfaiye ekiplerine haber verildi.

Yüzük çıkarma aparatı ile hastaneye giden itfaiye ekipleri, hummalı ve dikkatli bir çalışma ile çocuğun parmağındaki yüzüğü keserek çıkarmayı başardı.

Parmağına sıkışan yüzüğü ekiplerin çıkartmasıyla Berat İçten adlı küçük çocuk rahat bir nefes aldı.