Küçük çocuğun saçları metro istasyonunda yürüyen merdivenlere sıkıştı - Son Dakika

Küçük çocuğun saçları metro istasyonunda yürüyen merdivenlere sıkıştı

İSTANBUL - Kartal'da bulunan bir metro istasyonunda yürüyen merdivenlerde duran çocuğun saçları merdivenin basamaklarına sıkıştı. Yaralı çocuk kurtarıldıktan sonra hastaneye kaldırıldı.

Olay, Kartal'da Adnan Kahveci Metro İstasyonunda meydana geldi. İddiaya göre istasyonda bulunan Berfin D. isimli 7 yaşındaki çocuğun saçları, yürüyen merdivenlerin basamakları arasına sıkıştı. Saçlarından ve omzundan yaralanan küçük kızı kurtarmak için itfaiye seferber oldu. Yaralı halde kurtarılan kız daha sonra ambulans ile hastaneye kaldırıldı.