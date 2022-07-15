Küçük çocuğun videosu sosyal medyada gündem oldu: Yine zam gelmiş, bu benim son açmam olabilir - Son Dakika
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Küçük çocuğun videosu sosyal medyada gündem oldu: Yine zam gelmiş, bu benim son açmam olabilir

15.07.2022 14:35

Küresel enflasyon nedeniyle son zamanlarda Türkiye'de nasibini aldı. Artan fiyatlardan en çok dar gelirliler etkileniyor. Son olarak küçük bir çocuk sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, açma fiyatlarına gelen zama tepki göstererek, "Çok pahalanmış arkadaşlar, Bu benim son açmam olabilir. Elveda açma" ifadelerini kullandı.

Başta Türkiye olmak üzere dünya genelindeki birçok ülkede buğday fiyatlarının artmasının ardından unlu mamullere de zam geldi. Fiyatı en çok artan ürünlerden biri de açma oldu. Instagram hesabından açma ve çayını paylaşan küçük çocuğun videosu ise kısa sürede çok sayıda izlenme aldı. Farklı zaman dilimlerinde aldığı açmanın fiyatının zamlanmasını eleştiren çocuk, "Açmaya yine zam gelmiş" dedi.

"ELVEDA AÇMA"

Açma fiyatlarına gelen zamma sinirlenen çocuğun "Çok pahalanmış arkadaşlar, Bu benim son açmam olabilir. Elveda açma" dediği duyuldu. Simit fiyatlarını da eleştiren küçük çocuk, paylaştığı videosunda simide gelen zamları da eleştirdi. Küçük çocuğun bu anları, izleyenlerin duygulanmasına neden oldu.

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Instagram, Türkiye, Güncel, Son Dakika

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