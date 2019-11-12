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Küçük çocuğun vincin arkasına asılarak yaptığı tehlikeli yolculuk kamerada
6 saat önce
Küçük çocuğun vincin arkasına asılarak yaptığı tehlikeli yolculuk kameradaBARTIN - Bartın'da küçük bir çocuk, vincin arkasına asılı halde yolculuk yaptı.
Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 06:32 Kaynak: İHA
Küçük çocuğun vincin arkasına asılarak yaptığı tehlikeli yolculuk kamerada
BARTIN - Bartın'da küçük bir çocuk, vincin arkasına asılı halde yolculuk yaptı.
Bartın'da bir araç sürücüsü tarafından kaydedilen görüntüler, yürekleri ağızlara getirdi. Okul çıkışı kaydedildiği anlaşılan görüntülerde, bir öğrenci yokuş yukarı çıkan bir vincin kasasına tutunarak yolculuk ettiği görülüyor. Uzun süre bu şekilde yolculuk yapan küçük çocuğun hayatını hiçe sayan hareketi izleyenlerin yüreklerini ağızlara getirdi.
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