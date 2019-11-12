Son Dakika Haberleri: Küçük çocuğun vincin arkasına asılarak yaptığı tehlikeli yolculuk kamerada
Son Dakika 3. Sayfa Küçük çocuğun vincin arkasına asılarak yaptığı tehlikeli yolculuk kamerada - Son Dakika

Küçük çocuğun vincin arkasına asılarak yaptığı tehlikeli yolculuk kamerada

6 saat önce

Küçük çocuğun vincin arkasına asılarak yaptığı tehlikeli yolculuk kameradaBARTIN - Bartın'da küçük bir çocuk, vincin arkasına asılı halde yolculuk yaptı.

Küçük çocuğun vincin arkasına asılarak yaptığı tehlikeli yolculuk kamerada

BARTIN - Bartın'da küçük bir çocuk, vincin arkasına asılı halde yolculuk yaptı.

Bartın'da bir araç sürücüsü tarafından kaydedilen görüntüler, yürekleri ağızlara getirdi. Okul çıkışı kaydedildiği anlaşılan görüntülerde, bir öğrenci yokuş yukarı çıkan bir vincin kasasına tutunarak yolculuk ettiği görülüyor. Uzun süre bu şekilde yolculuk yapan küçük çocuğun hayatını hiçe sayan hareketi izleyenlerin yüreklerini ağızlara getirdi.

Küçük çocuğun vincin arkasına asılarak yaptığı tehlikeli yolculuk kamerada

Bartın, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 06:32 Kaynak: İHA
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