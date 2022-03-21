Küçük çocuğun yere düşürdüğü telefonu alıp yoluna devam etti - Son Dakika
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Küçük çocuğun yere düşürdüğü telefonu alıp yoluna devam etti

21.03.2022 09:34

Küçük çocuğun yere düşürdüğü telefonu alıp yoluna devam ettiİSTANBUL Başakşehir'de bir kişi kendisinden dakikalar önce küçük çocuğun yere düşürdüğü cep telefonunu alıp yoluna devam etti.

Küçük çocuğun yere düşürdüğü telefonu alıp yoluna devam etti

İSTANBUL Başakşehir'de bir kişi kendisinden dakikalar önce küçük çocuğun yere düşürdüğü cep telefonunu alıp yoluna devam etti. Yaşanan hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansırken, hırsızın soğukkanlı tavırları bu kadarına pes dedirtti.

Başakşehir Ziya Gökalp Mahallesi'nde küçük bir çocuğun kaldırıma dakikalar önce düşürdüğü telefonu yolda yürüyen başka birisi alarak kayıplara karıştı. Telefonun yere düştüğü ve hırsızın alıp gittiği anlar güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Öte yandan hırsızın tereddüt etmeden telefonu alıp uzaklaşması bu kadarına pes dedirtti.

Küçük çocuğun yere düşürdüğü telefonu alıp yoluna devam etti
Küçük çocuğun yere düşürdüğü telefonu alıp yoluna devam etti
Küçük çocuğun yere düşürdüğü telefonu alıp yoluna devam etti

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Küçük çocuğun yere düşürdüğü telefonu alıp yoluna devam etti Küçük çocuğun yere düşürdüğü telefonu alıp yoluna devam etti Futbol: Spor Toto Süper Lig'de görünüm Futbol: Spor Toto Süper Lig'de görünüm Spor Toto Süper Lig: Adana Demirspor: 2 Medipol Başakşehir: 1 (Maç sonucu) Spor Toto Süper Lig: Adana Demirspor: 2 Medipol Başakşehir: 1 (Maç sonucu)

Başakşehir, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Küçük çocuğun yere düşürdüğü telefonu alıp yoluna devam etti - Son Dakika


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