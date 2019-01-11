Küçük Çocuğunun Yanında Hırsızlık Yapan Anne ve Baba Kamerada
1 saat önce
Küçük çocuğunun yanında hırsızlık yapan anne ve baba kamerada Marketteki kuruyemişlerin ağzını açarak cebine doldurdularİSTANBUL - Bayrampaşa'da bir markete dadanan çift, küçük çocuğunun gözü önünde raflardaki, kuruyemişlerin ağzını açarak cebine doldurdu.
Küçük çocuğunun yanında hırsızlık yapan anne ve baba kamerada
Marketteki kuruyemişlerin ağzını açarak cebine doldurdular
İSTANBUL - Bayrampaşa'da bir markete dadanan çift, küçük çocuğunun gözü önünde raflardaki, kuruyemişlerin ağzını açarak cebine doldurdu. Çocuklarına kötü örnek olan hırsız anne ve babanın o anları marketin güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, 9 Ocak günü Bayrampaşa'da bulunan bir markette yaşandı. Edinilen bilgiye göre, küçük çocuklarıyla birlikte müşteri gibi markete gelen anne ve baba, reyonları gezmeye başladı. Sürekli olarak kasiyerleri kontrol eden çift, bir süre sonra kuruyemişlerin bulunduğu bölgeye gelerek incelemeye başladı. Rafta bulunan kuruyemiş paketini alan kadın, çıkışta sorun yaşamamak için paketin ağzını açarak kuruyemişleri cebine doldurdu. Küçük çocuğun gözü önünde hırsızlık yaparak kötü örnek olan hırsız anne ve baba bu kadarına pes dedirtti. Bir süre daha kuruyemişlerin bulunduğu bölgede gezen kadın, başka müşterilerin gelmesi üzerine eşi ve çocuğuyla birlikte marketten çıkarak kayıplara karıştı. Küçük çocuğun gözü önünde yaşanan bu hırsızlık anı ise marketin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, ailenin marketteki kuruyemişlerin bulunduğu bölgeye geldiği ve anneni kuruyemiş paketini açarak cebine doldurduğu görülüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 09:27 Kaynak: İHA
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