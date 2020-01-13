Küçük çocuk arkadaşını Valilik önünde çakıyla yaraladı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Küçük çocuk arkadaşını Valilik önünde çakıyla yaraladı - Son Dakika

Küçük çocuk arkadaşını Valilik önünde çakıyla yaraladı

6 saat önce

Zonguldak'ta Valilik binası önünde iki çocuğun kavgası kanlı bitti.

Küçük çocuk arkadaşını Valilik önünde çakıyla yaraladı, System.String[]

Zonguldak'ta Valilik binası önünde iki çocuğun kavgası kanlı bitti.


Edinilen bilgiye göre olay, sabah saatlerinde Valilik binası önünde meydana geldi. İddiaya göre, ismi henüz öğrenilemeyen küçük çocuk, arkadaşı Emircan K.'yi nedeni bilinmeyen şekilde yanında getirdiği çakıyla kolundan yaraladı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 sağlık ekipleri çağrıldı. Olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri, kolundan hafif şekilde yaralanan Emircan K.'ye olay yerinde ilk müdahaleyi yaparak Atatürk Devlet Hastanesine kaldırdı. Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken, yaralı Emircan K.'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi. - ZONGULDAK

Zonguldak, Sabah, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 04:55 Kaynak: İHA
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