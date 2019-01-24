Küçük Çocuk Ayağını Darbukaya Sıkıştırdı

Hatay'ın Antakya ilçesinde ismi öğrenilemeyen küçük bir çocuk ayağını darbukaya sıkıştırdı.

Hatay'ın Antakya ilçesinde ismi öğrenilemeyen küçük bir çocuk ayağını darbukaya sıkıştırdı.



Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde oynadığı darbukanın içerisine ayağını geçiren ve bir daha ayağını çıkaramayan küçük çocuk, ailesi tarafından Hatay Büyükşehir Belediyesi merkez itfaiye istasyonuna getirildi. İtfaiye ekipleri tarafından yapılan 30 dakikalık müdahale sonucu küçük çocuğun ayağı sıkıştığı darbukadan kurtarıldı.



Ayağında yaralanma ve zedelenme olmayan küçük çocuk, ailesi tarafından tedbir amaçlı Antakya Devlet Hastanesine götürüldü. - HATAY

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