Son Dakika Haberleri: Küçük Çocuk Ayağını Darbukaya Sıkıştırdı

Küçük Çocuk Ayağını Darbukaya Sıkıştırdı

28 dakika önce

Hatay'ın Antakya ilçesinde ismi öğrenilemeyen küçük bir çocuk ayağını darbukaya sıkıştırdı.

Küçük Çocuk Ayağını Darbukaya Sıkıştırdı, System.String[]
Hatay'ın Antakya ilçesinde ismi öğrenilemeyen küçük bir çocuk ayağını darbukaya sıkıştırdı.

Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde oynadığı darbukanın içerisine ayağını geçiren ve bir daha ayağını çıkaramayan küçük çocuk, ailesi tarafından Hatay Büyükşehir Belediyesi merkez itfaiye istasyonuna getirildi. İtfaiye ekipleri tarafından yapılan 30 dakikalık müdahale sonucu küçük çocuğun ayağı sıkıştığı darbukadan kurtarıldı.

Ayağında yaralanma ve zedelenme olmayan küçük çocuk, ailesi tarafından tedbir amaçlı Antakya Devlet Hastanesine götürüldü. - HATAY

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 12:15 Kaynak: İHA

İtfaiye, Antakya, Hatay, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cani Koca, 6 Çocuğunun Annesini "Beni Aldatıyorsun" Diyerek Öldürdü Yılmaz Özdil: Kitap Geliriyle Köy Okullarına Mustafa Kemal Çocuk Serisini Dağıtacağız

Cezaevindeki Mahkum, Koğuşta Tavana Asılı Halde Ölü Olarak Bulundu Çocuk İstismarında Acı Tablo!
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.1.2019 12:43:31. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Küçük Çocuk Ayağını Darbukaya Sıkıştırdı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]