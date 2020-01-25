Küçük çocuk çakmakla oynarken evini yaktı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Küçük çocuk çakmakla oynarken evini yaktı - Son Dakika

Küçük çocuk çakmakla oynarken evini yaktı

6 saat önce

Bilecik'te 6 katlı apartmanın zemin katında yaşayan ailenin küçük çocuğunun oynarken çakmakla yorganı tutuşturması sonucu çıkan yangında ev kullanılmaz hale geldi.

Küçük çocuk çakmakla oynarken evini yaktı, System.String[]

Bilecik'te 6 katlı apartmanın zemin katında yaşayan ailenin küçük çocuğunun oynarken çakmakla yorganı tutuşturması sonucu çıkan yangında ev kullanılmaz hale geldi.


Alınan bilgiye göre, Bilecik merkez İsmetpaşa Mahallesi Deve Dağı Sokak'ta Ramazan Aydın'a ait evde çocuğunun yorganı çakmakla tutuşturması sonucu çıkan yangında alev tüm daireyi sardı. Aşırı duman sonrası 6 katlı apartman komple boşaltılırken, olay yerine gelen Bilecik Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Tedbir amaçlı olay yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edilirken, doğalgaz arıza ekipleri sokaktaki doğalgazı güvenlik amaçlı kestiler. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürülen yangın, evde büyük çapta maddi hasar meydana gelirken olayla ilgili soruşturma başlatıldığı kaydedildi. - BİLECİK

İsmetpaşa Mahallesi, Ramazan Aydın, Bilecik, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 12:25 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

70 yaşındaki Ali Yılmaz enkaz başında oğlu, gelini ve torunlarının çıkarılmasını bekliyor
Elazığ'da korku yaratan 6.8'lik depremin yeraltındaki sesi ortaya çıktı Enkazdan çıkarılan Aydın çifti yaşadıkları o anları anlatı: Eşim enkaz altında yatsı namazını kıldı Yaşlı kadın, depremden 17 saat sonra enkaz altından çıkarıldı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.01.2020 19:00:15. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Küçük çocuk çakmakla oynarken evini yaktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]