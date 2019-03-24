Küçük Çocuk Düğün Magandasının Kurşunuyla Ağır Yaralandı
6 dakika önce
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde bir düğün merasiminde rastgele ateşlenen tabancadan çıkan mermi, 8 yaşındaki çocuğun ağır yaralanmasına neden oldu.
Kahramanmaraş
'ın Elbistan
ilçesinde bir düğün merasiminde rastgele ateşlenen tabancadan çıkan mermi, 8 yaşındaki çocuğun ağır yaralanmasına neden oldu.
Olay, Taşburun
Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgi ve iddialara göre, bir düğün töreninde rastgele ateşlenen tabancadan çıkan mermi, merasim alanında bulunan 8 yaşındaki T.U.G'nin karnına isabet etti. Elbistan Devlet Hastanesi
'ne kaldırılan küçük çocuk, buradaki ilk müdahalenin ardından hayati tehlikesinin bulunması nedeniyle Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesi
'ne sevk edildi. Jandarma
ekipleri, 8 yaşındaki çocuğun yaralanmasına neden olan merminin, kimin silahından çıktığının belirlenmesi için geniş çaplı soruşturma başlattı. - KAHRAMANMARAŞ
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Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 08:06 Kaynak: İHA
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