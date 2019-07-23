Son Dakika Haberleri: Küçük çocuk düğünde bulduğu altın kolyeyi sahibine teslim etti
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Küçük çocuk düğünde bulduğu altın kolyeyi sahibine teslim etti

1 saat önce

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde 13 yaşındaki çocuk düğünde bulduğu altın künyeyi önce zabıtaya ardından ise sahibine teslim etti.

Küçük çocuk düğünde bulduğu altın kolyeyi sahibine teslim etti, System.String[]
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde 13 yaşındaki çocuk düğünde bulduğu altın künyeyi önce zabıtaya ardından ise sahibine teslim etti.

Gölbaşı'nda özel bir düğün salonunda yerde altın künye bulan Ahmet Batuhan Tuğrul (13) bir süre kolyenin sahibini bulmak için araştırma yaptı. Sonuç alamayınca Gölbaşı Belediyesi ilan bürosuna başvurdu. Yapılan anons sonrası künyenin sahibi olan Fatih Desteci'ye altın künyeyi teslim etti. İlan bürosunda görevlileri ve künye sahibi Fatih Desteci, gösterdiği duyarlılık dolayısıyla teşekkür ettiler. - ADIYAMAN
Adıyaman, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 02:07 Kaynak: İHA
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