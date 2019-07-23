Küçük çocuk düğünde bulduğu altın kolyeyi sahibine teslim etti
1 saat önce
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde 13 yaşındaki çocuk düğünde bulduğu altın künyeyi önce zabıtaya ardından ise sahibine teslim etti.
Adıyaman Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 02:07 Kaynak: İHA
'ın Gölbaşı
ilçesinde 13 yaşındaki çocuk düğünde bulduğu altın künyeyi önce zabıtaya ardından ise sahibine teslim etti.
Gölbaşı'nda özel bir düğün salonunda yerde altın künye bulan Ahmet Batuhan Tuğrul (13) bir süre kolyenin sahibini bulmak için araştırma yaptı. Sonuç alamayınca Gölbaşı Belediyesi
ilan bürosuna başvurdu. Yapılan anons sonrası künyenin sahibi olan Fatih Desteci'ye altın künyeyi teslim etti. İlan bürosunda görevlileri ve künye sahibi Fatih Desteci, gösterdiği duyarlılık dolayısıyla teşekkür ettiler. - ADIYAMAN
Camiye bırakılan bebeğin yaşadığı dram ortaya çıktı Düzce'deki selde 2 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı Milli Savunma Bakanlığı: Turuncu listedeki terörist etkisiz hale getirildi Görevden alınan Emniyet Genel Müdürü Uzunkaya: Görevden alınmam doğal; emekliliği düşünmüyorum