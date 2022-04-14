Küçük çocuk köpeklerden kaçmak isterken, minibüsün altında kaldı! O anlar saniye saniye kameraya yansıdı - Son Dakika

Geçtiğimiz Şubat ayında Şeyh Sinan Mahallesi eski sanayi mevkiinde başıboş köpeklerden korkup kaçan bir çocuğun aniden yola atladı.

O ANLAR KAMERADA

O sırada yoldan geçen bir minibüs, yola atlayan çocuğa çarptı. Küçük çocuk hafif şekilde yaralanırken korku dolu o anlar ise kameraya yansıdı.

"ÇOCUKLARIMIZIN CANI TEHLİKEYE GİREBİLİR"

Başıboş köpeklerle ilgili çalışma yapılmasını isteyen ilçe sakinleri, "Hayvanlar candır, dosttur hepimiz biliyoruz. Lakin bazıları aç kaldığından dolayı saldırganlaşıyor ve havlamaya başlıyorlar. En önemlisi çocuklarımızın canı tehlikeye girebilir. Gerekli çözüm bulunsun" diye konuştu.