Son Dakika Haberleri: Küçük Çocuk, Kurtarılan Kedisine Sıkı Sıkı Sarıldı

Küçük Çocuk, Kurtarılan Kedisine Sıkı Sıkı Sarıldı

18 dakika önce

Çanakkale'nin Biga ilçesinde, kedisini çatı arasına kaçıran bir küçük hayvanseverin kedisi, kafes yöntemiyle kurtarılıp sağlıklı bir şekilde sahibine teslim edildi.

Küçük Çocuk, Kurtarılan Kedisine Sıkı Sıkı Sarıldı, System.String[]
Çanakkale'nin Biga ilçesinde, kedisini çatı arasına kaçıran bir küçük hayvanseverin kedisi, kafes yöntemiyle kurtarılıp sağlıklı bir şekilde sahibine teslim edildi.

Biga Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'nce artan kedi şikayetleri üzerine pratik bir çözüm üretildi. Çatılarda, bodrum katlarda, hava boşluklarında ve çatı arasında mahsur kalan kedileri, zarar vermeden kurtarmak için başlatılan çalışma ile kedi kapanı alındı.

Hasan Özden Sokak'ta kedisini çatı arasına kaçıran bir küçük hayvanseverin kedisi, kafes yöntemiyle kurtarılıp sağlıklı bir şekilde sahibine teslim edildi. Kedisine kavuşan küçük çocuğun mutluluğu gözlerinden okundu.

Konuyla ilgili Biga Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "Hayvanseverlerden gelen yoğun kedi şikayetleri üzerine bu yönteme karar verdik. Vatandaşlarımızın mahsur kalan kedilerini, hiçbir zarar vermeden sahiplerine teslim ediyoruz. İlk uygulamayı da başarıyla Hasan Özden Sokak'ta gerçekleştirdik" ifadelerine yer verildi. - ÇANAKKALE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 02:10 Kaynak: İHA

İtfaiye, Çanakkale, Biga, Güncel
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