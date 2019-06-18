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Küçük çocuk Mursi için hıçkıra hıçkıra ağladı

24 dakika önce

Askeri darbeyle Cumhurbaşkanlığından indirilen ve dün çıkartıldığı mahkemede hayatını kaybeden Mısır'ın eski Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi için düzenlenen gıyabi cenaze namazında küçük bir çocuk hıçkıra hıçkıra ağlarken, bir vatandaş ise sinir krizi geçirip kendini yere attı.

Küçük çocuk Mursi için hıçkıra hıçkıra ağladı, System.String[]
Askeri darbeyle Cumhurbaşkanlığından indirilen ve dün çıkartıldığı mahkemede hayatını kaybeden Mısır'ın eski Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi için düzenlenen gıyabi cenaze namazında küçük bir çocuk hıçkıra hıçkıra ağlarken, bir vatandaş ise sinir krizi geçirip kendini yere attı.

Mısır'da Temmuz 2013'te dönemin Savunma Bakanı ve şimdiki Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi tarafından yapılan darbeyle görevinden uzaklaştırılan ve ardından tutuklanarak cezaevine atılan eski Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi, dün mahkeme salonunda hayatını kaybetmişti. Adıyaman Sivil Toplum Kuruluşları Platformu tarafından Demokrasi Parkı'nda Mursi için basın açıklaması ve gıyabi cenaze namazı kılındı. Birçok STK temsilcisi, dernek başkanları ve onlarca kişinin katıldığı basın açıklaması esnasında Muhammed Tercan isimli çocuk, Muhammed Mursi'nin ölümünden dolayı hıçkıra hıçkıra ağladı. Gözyaşlarını tutamayan çocuk, "Abi yazık değil mi ya kaç kişi daha ölecek daha abi" dedi.

Muhammed Mursi'nin ölümüne sebep olanlara tepki gösteren Haşim Balta isimli vatandaş ise sinir krizi geçirerek kendisini defalarca yere vurdu. Balta, STK temsilcileri tarafından sakinleştirilerek yerden kaldırıldı.

Adıyaman Sivil Toplum Kuruluşları Platformu adına İHH Adıyaman Şube Başkanı Mahmut İzci tarafından okunan basın açıklamasında duruma tepki gösterildi. Okunan basın açıklamasının ardından sala okunarak gıyabi cenaze namazı kılınıp Mursi için dualar edildi. - ADIYAMAN
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 06:28 Kaynak: İHA
Mısır, Muhammed Mursi, Güncel
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