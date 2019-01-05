Son Dakika Haberleri: Küçük Çocuk Üzerinde Notla Annesi Tarafından Terk Edildi

Küçük Çocuk Üzerinde Notla Annesi Tarafından Terk Edildi

1 saat önce

Bursa'da 3 yaşında üzerinden not çıkan ve annesi tarafından bir AVM'nin oyun parkına terk edilen çocuk bulundu.

Küçük Çocuk Üzerinde Notla Annesi Tarafından Terk Edildi, System.String[]
Bursa'da 3 yaşında üzerinden not çıkan ve annesi tarafından bir AVM'nin oyun parkına terk edilen çocuk bulundu.

Olay, Osmangazi ilçesindeki bir AVM'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir anne 3 yaşındaki oğlunu 15.30 sıralarında bir AVM'nin oyun parkına getirdi. Çocuğun bir süre sonra ağlaması üzerine güvenlik görevlileri çocuğun yanına geldi. Bir süre anneyi arayan güvenlik görevlileri, çocuğun üzerindeki 'artık bakamıyorum, tek çarem buydu' şeklindeki notu buldu. Bunun üzerine güvenlik görevlileri, durumu polise bildirdi. Notun üzerinde çocuğun ismi Hamza, annenin isminde ise Gamze yazılıydı.

"Artık bakamıyorum, tek çarem bu"

Polis ekipleri, Hamza'yı bırakan kişinin el yazısıyla yazdığı, "Çok zor durumdayım, çocuğa bakacak durumum yok. Tek Çarem buydu, Bir başıma bu kadar yapabildim. Kendime bakamıyorum, bu konuda çocuğumu da pişman etmek istemiyorum" sözlerinin yer aldığı notu incelemeye aldı. Küçük Hamza ise, polis ve güvenlik görevlilerinin kendine iyi davranmasıyla olan bitenden habersiz şekilde eğlenmeye çalıştı. Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, Hamza'yı emniyete götürdü.

Notun altına isminin Gamze olduğunu yazan vicdansız anneyi bulmak için tahkikat başlatıldı. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 09:05 Kaynak: İHA

Bursa, 3. Sayfa
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