Son Dakika Haberleri: Küçük Çocuk Yangında Hayatını Kaybetti

Küçük Çocuk Yangında Hayatını Kaybetti

1 saat önce

Samsun'da bir evde çıkan yangında 5 yaşındaki kız çocuğu yanarak hayatını kaybetti.

Küçük Çocuk Yangında Hayatını Kaybetti, System.String[]
Samsun'da bir evde çıkan yangında 5 yaşındaki kız çocuğu yanarak hayatını kaybetti.

Yangın, gece saatlerinde Samsun'un Vezirköprü ilçesi Oymaağaç Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Adem Türk'e ait ahşap evde yangın çıktı. Alevler bir anda evi sarınca, komşular yangını fark edip yardıma koştu. Evde bulunan Adem Türk, eşi ve 2 çocuğu komşuların yardımıyla kurtarılırken, 5 yaşındaki Elif Beyza Türk evle birlikte yanarak hayatını kaybetti. Samsun Büyükşehir Belediyesi Vezirköprü İtfaiye Grup Amirliği ekipleri yangına müdahale etti. Evden çocuğun cesedi çıkartıldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 09:48 Kaynak: İHA

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