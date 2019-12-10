Son Dakika Haberleri: Küçük çocuklardan insanlık ölmemiş dedirten davranış
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Küçük çocuklardan insanlık ölmemiş dedirten davranış

6 saat önce

Denizli'nin Çivril ilçesinde iki ortaokul öğrencisi, otobüs durağında dolmuş beklerken içerisinde 800 liraya yakın paranın olduğu bir çanta buldu.

Küçük çocuklardan insanlık ölmemiş dedirten davranış, System.String[]

Denizli'nin Çivril ilçesinde iki ortaokul öğrencisi, otobüs durağında dolmuş beklerken içerisinde 800 liraya yakın paranın olduğu bir çanta buldu. Öğrenciler, buldukları parayı belediyeye teslim ederek, sahibinin bulunmasını istedi.


İnsanlık ölmemiş dedirten olay, Çivril ilçe merkezinde meydana geldi. 30 Ağustos Ortaokulu'nda öğrenim gören 12 yaşlarındaki Ali Halis Ulus ve Zekeriya Emir Özen, okula gitmek için dolmuş durağında beklerken bir çanta olduğunu fark ettiler. 2 arkadaş içinde para ve eşyalar olduğunu görünce çantayı alarak Çivril Belediyesine götürdü. Durumu belediye yetkililerine anlatan çocuklar, çantayı yazı işlerine teslim ederek okullarına gitti.


Yapılan incelemede çantanın içinde bir miktar para ve bazı eşyaların olduğu tespit edildi. İçinden kimlik çıkmayan çantanın sahibinin bulunması için çalışma başlatıldı.


Yetkililer küçük çocukları bu örnek davranışlarından dolayı tebrik etti. - DENİZLİ

Denizli, Çivril, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 02:50 Kaynak: İHA
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