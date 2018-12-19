Küçük Çocuklardan Yemen'e Destek

Tokat'ın Yeşilyurt ilçesindeki Kur'an kurslarında eğitim gören minikler, kumbaralarında biriktirdikleri parayı Yemen'e gönderilmek üzere Kaymakamlığa teslim etti.

Tokat'ın Yeşilyurt ilçesindeki Kur'an kurslarında eğitim gören minikler, kumbaralarında biriktirdikleri parayı Yemen'e gönderilmek üzere Kaymakamlığa teslim etti.



Yemen'e yardım amacıyla başlatılan "Yemen'e Umut Ol" isimli yardım kampanyasına, ilçedeki Kur'an kurslarında eğitim gören yaşları 4-6 yaşlarındaki 19 çocuk, kumbaralarında biriktirdikleri para ile katıldı.



Aileleri ile Yeşilyurt Kaymakamlığını ziyaret eden çocuklar, biriktirdikleri yaklaşık 400 lirayı Yemen'e gönderilmek üzere Kaymakam Vekili Muhammed Sait Baytok'a verdi.



Baytok, burada yaptığı konuşmada, Yemen'de insanlık dramı yaşandığını, çatışmalarda ülke nüfusunun büyük bölümünün yardıma muhtaç duruma geldiğini söyledi.



Hiçbir çocuğun açlıktan ölmemesi, ilaç bulunamadığı için annesiz kalmaması gerektiğini vurgulayan Baytok, "Bu sebeple İçişleri Bakanlığı 'Yemen'e Umut Ol' sloganıyla yardım kampanyası başlattı. Bizler de elimizden geldiğince bu kampanyaya destek olmalıyız." dedi.



Baytok, bu kapsamda miniklerin kocaman yüreklerinden dökülen yardımseverlik karşısında duygulandığını dile getirerek, "Çocuklarımızın kendileri küçük ancak yürekleri kocaman. Ülke olarak her zaman mazlumun yanında yer aldık. Bu durum bugün değişmedi. Böyle güzel kalpli, merhametli çocuklarımız sayesinde yarın da değişmeyecek." ifadesini kullandı.

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