Küçük Çocukları Dilendiren Şahıslar Vatandaş Kamerasında
17 dakika önce
Bursa'nın Mudanya ilçesinde küçük çocukları zorla dilendiren gençler vatandaş kamerasına takıldı.
Bursa
'nın Mudanya
ilçesinde küçük çocukları zorla dilendiren gençler vatandaş kamerasına takıldı. O anları kaydeden vatandaşlar, şahısların bulunmasını istiyor.
Olay, Bursa'nın Mudanya ilçesinde meydana geldi. Kimlikleri tespit edilemeyen birkaç genç, küçük yaştaki çocukları sahil kenarında vatandaşın sık geçtiği bölgelere bırakarak dilendirmek istedi. Çocukların kaçma ihtimaline karşı sahilde başlarında bekleyen gençler vatandaş kamerasına takıldı. Çocukların zorla dilendirilme anlarını saniye saniye cep telefonu kameralarıyla kaydeden vatandaşlar, şüpheli gençlerin bulunmasını ve gerekli cezai işlemlerin yapılmasını istiyor. - BURSA
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Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 09:33 Kaynak: İHA
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