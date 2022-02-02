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Küçük çocuktan insanlık örneği! Yavru sokak köpeğini sırtında taşıyıp sahip çıktı - Son Dakika

Küçük çocuktan insanlık örneği! Yavru sokak köpeğini sırtında taşıyıp sahip çıktı

02.02.2022 14:36

Van'da 2 çocuk, kar yağışı sonrası soğuk havada sokakta kalan yavru köpeğe sahip çıktı. Çocuklardan biri, sokak köpeğini sırtına alıp taşımaya çalıştı. O anlar bir vatandaş tarafından görüntülendi.

Van'ın Erciş ilçesinde kar yağışının ardından etkili olan soğuk havada kardeş oldukları tahmin edilen biri kız 2 çocuk, sokakta buldukları yavru köpeğe sahip çıktı. Yaşı daha küçük olan erkek çocuk, yavru köpeği sırtına aldı. Ancak birkaç adım attıktan sonra köpek yere düştü. Bu kez çocuk, köpeği kucaklayıp, araçların ardından geçerek bölgeden uzaklaştı.

Yürek ısıtan görüntüler! Küçük çocuk, yavru sokak köpeğini sırtında taşıyıp sahip çıktı

O ANLAR SOSYAL MEDYADA BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

O anlar, aynı bölgede taksicilik yapan Çağrı Aldeşer tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Aldeşer'in sosyal medya hesabından paylaştığı görüntüler, yoğun ilgi gördü, çok sayıda beğeni aldı.

Yürek ısıtan görüntüler! Küçük çocuk, yavru sokak köpeğini sırtında taşıyıp sahip çıktı

GÖRENLER DUYGULANDI

Görüntüleri çekerken duygulandığını belirten Çağrı Aldeşer, "Geçtiğimiz gün etkili olan kar yağışı yerini aşırı soğuklara bıraktı. Durağımızın karşısında 2 çocuğun 1 yavru köpeği sırtlayarak götürmeye çalıştıklarını fark ettim. Hemen cep telefonumu çıkarıp çekmeye başladım. 7-8 yaşlarında 2 çocuğun bu davranışı beni çok duygulandırdı. Havalar soğudu, sokak hayvanlarına hepimizin sahip çıkması lazım. 2 çocuğun bu davranışı bizlere örnektir. Çocuklar köpeği sırtlarken düşe kalka alıp götürdüler. Sanırım bu güzel 2 çocuk kardeş. Görüntülerden sonra bu bölgede çocukları aradım ama şu ana kadar göremedim. Görsem alınlarından öpeceğim" diye konuştu.

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Çocuk, Köpek, kar, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Küçük çocuktan insanlık örneği! Yavru sokak köpeğini sırtında taşıyıp sahip çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Küçük çocuktan insanlık örneği! Yavru sokak köpeğini sırtında taşıyıp sahip çıktı - Son Dakika
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