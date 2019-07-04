Son Dakika Haberleri: Küçük Çuha: Yunanistan'da yerleşenlere ayda 500 Euro verilecek ada
BBC
Son Dakika Dünya Haber

Küçük Çuha: Yunanistan'da yerleşenlere ayda 500 Euro verilecek ada

2 saat önce

Yunanistan'ın Küçük Çuha Adası'nda belediye, nüfusu artırmak için yeni bir uygulama başlattı.

Küçük Çuha: Yunanistan'da yerleşenlere ayda 500 Euro verilecek ada, System.String[]

Yunanistan'ın Küçük Çuha Adası'nda belediye, nüfusu artırmak için yeni bir uygulama başlattı. Küçük Çuha Belediyesi, adaya yerleşecek ailelere ayda 500 Euro vereceğini açıkladı.

Küçük Çuha, Girit ve Çuha adaları arasında bulunuyor.

51 kilometrekarelik adada sadece sadece 24 kişi yaşıyor.

Küçük Çuha yetkilileri, gıda alışverişi yapılabilecek az sayıdaki dükkan ve sınırlı kaynaklarına rağmen "sınırsız huzur" vadediyor.

'Modernleşmemiş minik bir yer'

Küçük Çuha Belediye Başkanı Andreas Çarçalakis, "Yerimiz çok güzel. Kışlarımız biraz çetin geçiyor. Adamızı canlandıracak aileler arıyoruz. Birkaç gün önce üç küçük çocuk ailesiyle buraya yerleşti ve adamız bir anda şenlendi. Küçük Çuha'yı yeniden çocuk sesleriyle dolduracak üç genç aile arıyoruz" dedi.

Adanın internet sitesinde Küçük Çuha "modernleşmemiş minik bir yer" olarak tanımlanıyor.

İtalya'da da kentlere göç sonrası nüfusu azalan bazı köy ve kasabalar yerleşimi özendirmek için benzer yollara başvurmuştu.

Campania bölgesindeki Zungoli kasabası, tamir gerektiren evleri 1 Euro'dan satışa çıkarmıştı.

BBC
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 11:59 
Dünya
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İstismarcılara karşı 'Kız çocuklarımızı koruyucu' önlemler ile 'Reşitlik yaşının 20 olması' önerisi Atletico Madrid, Joao Felix'i 126 milyon euroya transfer etti Putin, yanan denizaltının nükleer güçle çalıştığını açıkladı Nicki Minaj'ın Suudi Arabistan konseri sosyal medyada tartışılıyor

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.7.2019 14:02:47. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Küçük Çuha: Yunanistan'da yerleşenlere ayda 500 Euro verilecek ada
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]