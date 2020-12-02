- Küçük Deniz Kaan, balon ve mısır satarak biriktirdiği parayı sokak hayvanlarına bağışladı - Son Dakika

- Küçük Deniz Kaan, balon ve mısır satarak biriktirdiği parayı sokak hayvanlarına bağışladı

02.12.2020 14:36

- Küçük Deniz Kaan, balon ve mısır satarak biriktirdiği parayı sokak hayvanlarına bağışladı Mersin'in Tarsus ilçesinde yaşayan 10 yaşındaki Deniz Kaan Turanoğlu, örnek bir davranışa imza attı.

- Küçük Deniz Kaan, balon ve mısır satarak biriktirdiği parayı sokak hayvanlarına bağışladı

MERSİN - Mersin'in Tarsus ilçesinde yaşayan 10 yaşındaki Deniz Kaan Turanoğlu, örnek bir davranışa imza attı. Deniz Kaan, balon ve kaynamış mısır satarak biriktirdiği 644 lirayı, sokak hayvanlarının rehabilitasyonunda kullanılmak üzere Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan'a teslim etti.

Tarsus Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Deniz Kaan Turanoğlu, kendi harçlığından biriktirdiği parayı sermaye yaparak satın aldığı balonları çocuklara sattıktan sonra işi daha da geliştirip kaynamış mısır satışı yaparak elde ettiği geliri sokak hayvanları için harcamaya karar verdi. Tarsus Belediyesinin Geçici Bakım ve Rehabilitasyon Merkezini ziyaret eden Deniz Kaan, burada barınan can dostların şartlarının iyileştirilmesi için yürütülen çalışmaları yerinde gördü.

Merkezde Tarsus Belediye Başkanı Bozdoğan ile buluşan Deniz Kaan, hem sokak hayvanları için geliştirdiği projeyi anlattı hem de çalışmalara destek verebilmek adına biriktiği 644 TL'yi, Başkan Bozdoğan'a takdim etti.

Üç yıl öncede can dostları barınakta ziyaret ettiğini, ancak onların çok kötü şartlarda yaşam sürdüğüne şahitlik ettiğini ifade eden Deniz Kaan, "Şimdi burası çok güzel olmuş, burası resmen seviye atlamış" dedi.

Sokak hayvanlarının kışın soğuktan, yazın ise sıcaktan korunabilmeleri için bir süredir üzerinde çalışma yürüttüğü projeyi de Başkan Bozdoğan'a anlatan Deniz Kaan, "Mahallelere yerleştirilecek yuvalar sayesinde sahipsiz can dostlarımıza barınabilecekleri ortamları el birliği ile oluşturmuş oluruz" diye konuştu.

"Tüm insanlara örnek olsun"

Başkan Bozdoğan da Deniz Kaan Turanoğlu'nun sokak hayvanları konusundaki bu duyarlığı karşısında oldukça duygulandığını ifade ederek, "Yaşının küçük olmasına rağmen Deniz'in gösterdiği duyarlılık ve attığı adım takdire şayan. Bu davranış benim için oldukça büyük ve anlamlı. Bizim can dostlarımıza yönelik çalışmalarımıza minik yüreği ile destek olmaya çalışan evladımızın bu davranışının tüm insanlara örnek olmasını temenni ediyorum. Biz daha önce belediye olarak çeşitli mahallere sokakta yaşam süren can dostlarımız için yuvalar yerleştirmiştik. Görevlilerimiz ve gönüllü hayvan severler tarafından düzenli olarak bu yuvalardaki mama ve su kapları kontrol ediliyor. Deniz'in projesi bu uygulamamıza yeni bir boyut kazandıracak" ifadelerini kullandı.

- Küçük Deniz Kaan, balon ve mısır satarak biriktirdiği parayı sokak hayvanlarına bağışladı
- Küçük Deniz Kaan, balon ve mısır satarak biriktirdiği parayı sokak hayvanlarına bağışladı
- Küçük Deniz Kaan, balon ve mısır satarak biriktirdiği parayı sokak hayvanlarına bağışladı
- Küçük Deniz Kaan, balon ve mısır satarak biriktirdiği parayı sokak hayvanlarına bağışladı

Balon kazası, Bozdoğan, Tarsus, Mersin, Yaşam, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam - Küçük Deniz Kaan, balon ve mısır satarak biriktirdiği parayı sokak hayvanlarına bağışladı - Son Dakika


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