Küçük Derin'in balkondan yaptığı 'evde kalın' çağrıları gülümsetti - Son Dakika

SAMSUN'da, koronavirüs nedeniyle göremediği dedesi Seyit Ahmet Sulubey (61) için döktüğü gözyaşı ile gündeme gelen Derin Gökcan (3), evinin balkonuna çıkarak, sokakta gezen vatandaşlara seslendi. Küçük kız "Bak hasta olursunuz, sizi arabayla doktora götürürler. Doktor da iğne yapar cıs diye. Hastalık var hastalık, hemen evinize gidin" diye seslendi. Derin'in uyarısı, izleyenleri gülümsetti.

Samsun'da yaşayan Duygu Eker ve Selçuk Kaya'nın minik kızları Derin, bir süredir koronavirüs nedeniyle evinden çıkamıyor. Evinin balkonundan sokağı izleyen minik Derin, vatandaşlara seslendi. Derin, "Uzaklara gitmeyin, hasta olacaksınız. Çabuk evinize gidiyorsunuz, hasta olursunuz. O zaman sizi arabayla doktora götürürüm, doktor da size cıs diye iğne yapar. Anne, doktorlar onlara iğne yapsın. Çok uzaklara da gitmeyin yoksa sizi döverim. Beni anlamıyorlar, evinize gidin. Beni anlamıyor musunuz? Hastalık var hastalık, hemen evinize gidin. Çok uzaklara gitmeyin" uyarıları gülümsetti. Babasının kayda aldığı görüntüler paylaşıldığı sosyal medyada ilgi gördü.