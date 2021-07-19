'Küçük Dev Kadın Dilber Ay' filminin teaseri yayınlandı

Filmin müzik direktörlüğünü ise İskender Paydaş yapıyor.

Yapımcılığını Aytaç Medya, Fikri Harika Prodüksiyon ve Metronom filmin üstlendiği senaryosunu Nalan Merter Savaş ve Kamuran Süner 'in kaleme aldığı yönetmenliğini Ketche lakaplı Hakan Kırkavaç'ın görüntü yönetmenliğini Jean Paul Seresin yaptığı "Küçük Dev Kadın Dilber Ay " filmin tanıtım fragmanı yayınlandı.

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