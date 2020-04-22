Küçük Dila'nın dikkati, aç kalan güvercini ölümden kurtardı - Son Dakika
Son Dakika Yaşam Küçük Dila'nın dikkati, aç kalan güvercini ölümden kurtardı - Son Dakika

Küçük Dila'nın dikkati, aç kalan güvercini ölümden kurtardı

6 saat önce

Osmaniye'de açlıktan inşaat halindeki bir binanın balkonuna sığınan ve ölmek üzere olan güvercini, ilkokul 4. Sınıf öğrencisi Dila Güneş Filiz'in dikkati ve merhamet duygusu kurtardı.

Küçük Dila'nın dikkati, aç kalan güvercini ölümden kurtardı, System.String[]

Osmaniye'de açlıktan inşaat halindeki bir binanın balkonuna sığınan ve ölmek üzere olan güvercini, ilkokul 4. Sınıf öğrencisi Dila Güneş Filiz'in dikkati ve merhamet duygusu kurtardı.

Yedi Ocak Mahallesinde meydana gelen olayda, Osmaniye Yedi Ocak İlkokulu 4. Sınıf öğrencisi Dila Güneş Filiz, balkonda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için hazırlık çalışması yaparken karşı taraftaki inşaat halinde boş bir binanın 4. Kat balkonuna sığınan güvercini gördü. Kalbi hayvan sevgisi ile dolu olan küçük Dila, 4 gün boyunca balkona yem ve su atarak güvercinin hayatta kalmasına vesile oldu.

Bu duruma çok üzülen Dila Güneş, sıkıntılı anlar yaşayan güvercinin durumunu ağlamaklı gözlerle öğretmen babası Gezmiş Filiz'e söyledi. Kızının bu duyarlı hareketinden çok duygulanan Gezmiş Filiz de zor durumdaki güvercinin bir an önce kurtarılması için Osmaniye Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinden yardım istedi. Bunun üzerine akşam saat 21.30 sıralarında süratle olay yerine gelen İtfaiye Müdürü Fazlı Şahin yönetimindeki itfaiye ekipleri, 4. Katta mahsur kalan güvercini bulunduğu yerden kurtardılar.

Kızının hayvan sevgisi adına sergilediği bu örnek hareketinden duyduğu sevinci dile getiren ve Dila Güneş ile ailece gurur duyduklarını ifade eden baba Gezmiş Filiz, gece olmasına rağmen ekibi ile birlikte olay yerine gelen İtfaiye Müdürü Fazlı Şahin'e de teşekkür ederek, "Değerli müdürüm, gösterdiğiniz duyarlılıktan dolayı size çok çok teşekkür ediyorum. Mübarek ramazan ayı arefesinde çok büyük bir sevap işlediniz. Çünkü 3 gündür aç susuz olan bir canı kurtardınız. Allah sizlerden razı olsun. Ayrıca ekip arkadaşlarınıza da çok teşekkürler" dedi. - OSMANİYE

Osmaniye, İtfaiye, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.04.2020 11:47 Kaynak: İHA

Abone Ol:Google'da Takip Et Paylaş: Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Sosyal mesafe kuralına aykırı fotoğrafa 15 bin lira para cezası kesildi
Cumhurbaşkanı kararı Ankara'da Kahranmankazan Belediyesi internet altyapısı kurmak ve hizmet sağlamak için lisans aldı Çin'deki bir restoranda çalışan klima nedeniyle 9 kişi koronavirüse yakalandı Kadın kıyafetleri giyip hırsızlık yapan zanlı, son işinde yakayı ele verdi Yapılan son seçim anketinde yalnızca 4 parti barajı geçebiliyor Petrol fiyatlarındaki düşüşün ardından benzine 31 kuruş, motorine ise 41 kuruş indirim geldi Mermer ustası, ilgi artınca "Evde kalın, bize iş çıkarmayın" yazılı mezar taşının daha büyüğünü yaptı Geldi, geliyor derken Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir mahalleyi çekirgeler istila etti ABD Başkanı Trump'ın rüzgarda uçuşan saçları karantina günlerinde espri konusu oldu Koronavirüse karşı mücadele veren sağlık çalışanları için sosyal medyada paylaşılan "Gerçek kahramanlar" karikatürü
Ücretsiz izne ayrılan işçiler için Nakdi Ücret Desteği uygulamasının başvuruları başladı Ücretsiz izne ayrılan işçiler için Nakdi Ücret Desteği uygulamasının başvuruları başladı         
18:12
Barcelona'dan Abdülkadir Ömür paylaşımı: Hayallarinin peşinden koşmayı bırakma Barcelona'dan Abdülkadir Ömür paylaşımı: Hayallarinin peşinden koşmayı bırakma         
18:02
İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock'tan koronavirüs açıklaması: Pik noktasına ulaştık İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock'tan koronavirüs açıklaması: Pik noktasına ulaştık         
17:57
Koronavirüse karşı mücadele veren sağlık çalışanları için sosyal medyada paylaşılan Koronavirüse karşı mücadele veren sağlık çalışanları için sosyal medyada paylaşılan "Gerçek kahramanlar" karikatürü         
17:54
Koronavirüsü yenen Rüşrü Reçber, başlarda virüsü ciddiye almadığını söyledi Koronavirüsü yenen Rüşrü Reçber, başlarda virüsü ciddiye almadığını söyledi         
17:37
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 23 Nisan mesajı: TBMM, 100 yıldır olduğu gibi ilelebet milli iradenin tecelligahı olacak Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 23 Nisan mesajı: TBMM, 100 yıldır olduğu gibi ilelebet milli iradenin tecelligahı olacak         
17:16
Bilim Kurulu Üyesi: Maçların ne zaman oynanacağı 15 Mayıs'tan sonra değerlendirilir Bilim Kurulu Üyesi: Maçların ne zaman oynanacağı 15 Mayıs'tan sonra değerlendirilir         
17:11
Brezilya'da koronavirüs salgını nedeniyle ölenler için binlerce toplu mezar kazıldı Brezilya'da koronavirüs salgını nedeniyle ölenler için binlerce toplu mezar kazıldı         
17:07
350 yıl önce aldığı sıkı önlemle ülkeyi ölümcül vebadan koruyan köy: Eyam 350 yıl önce aldığı sıkı önlemle ülkeyi ölümcül vebadan koruyan köy: Eyam         
17:07
Son Dakika: ABD'de 22 Nisan verilerine göre son 24 saatte 2.701 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti Son Dakika: ABD'de 22 Nisan verilerine göre son 24 saatte 2.701 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti         
17:02
ABD Başkanı Trump'ın rüzgarda uçuşan saçları karantina günlerinde espri konusu oldu ABD Başkanı Trump'ın rüzgarda uçuşan saçları karantina günlerinde espri konusu oldu         
17:00
İngiltere'de 22 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 759 artarak 18 bin 100'e yükseldi İngiltere'de 22 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 759 artarak 18 bin 100'e yükseldi         
17:00
Son Dakika: İran'dan Trump'ın Son Dakika: İran'dan Trump'ın "Vur emri" tehdidine yanıt: ABD, silahlı kuvvetlerini koronavirüsten kurtarmaya odaklansın         
16:56
İstanbul'da dehşet anları! Sürücü, tartıştığı kuryeyi otomobille metrelerce sürükledi İstanbul'da dehşet anları! Sürücü, tartıştığı kuryeyi otomobille metrelerce sürükledi         
16:52
Geldi, geliyor derken Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir mahalleyi çekirgeler istila etti Geldi, geliyor derken Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir mahalleyi çekirgeler istila etti         
16:45
İstanbul Valiliği, kentteki kamu çalışanlarının Ramazan süresince mesai saatlerinin değiştiğini duyurdu İstanbul Valiliği, kentteki kamu çalışanlarının Ramazan süresince mesai saatlerinin değiştiğini duyurdu         
16:41
Çocukluk fotoğrafını paylaşan Merve Boluğur, kendisini övdü: Taş bebek gibiyim Çocukluk fotoğrafını paylaşan Merve Boluğur, kendisini övdü: Taş bebek gibiyim         
16:34
Sokak köpeğini av tüfeğiyle öldürüp çöpe atan çoban, hayvanseverleri ayağa kaldırdı Sokak köpeğini av tüfeğiyle öldürüp çöpe atan çoban, hayvanseverleri ayağa kaldırdı         
16:34
Mermer ustası, ilgi artınca Mermer ustası, ilgi artınca "Evde kalın, bize iş çıkarmayın" yazılı mezar taşının daha büyüğünü yaptı         
16:31
Petrol fiyatlarındaki düşüşün ardından benzine 31 kuruş, motorine ise 41 kuruş indirim geldi Petrol fiyatlarındaki düşüşün ardından benzine 31 kuruş, motorine ise 41 kuruş indirim geldi         
16:29
Yüzyüzeyken Konuşuruz grubunun solisti Kaan Boşnak evlendi Yüzyüzeyken Konuşuruz grubunun solisti Kaan Boşnak evlendi         
16:25
Müge Anlı'nın hamile olduğunu ileri süren eski eşinden yeni paylaşım: Tiye alan bir cevap verdim Müge Anlı'nın hamile olduğunu ileri süren eski eşinden yeni paylaşım: Tiye alan bir cevap verdim         
16:09
Yapılan son seçim anketinde yalnızca 4 parti barajı geçebiliyor Yapılan son seçim anketinde yalnızca 4 parti barajı geçebiliyor         
16:07
Son dakika: Koronavirüs Bilim Kurulu, Ramazan ayında alınması gereken tedbirleri açıkladı Son dakika: Koronavirüs Bilim Kurulu, Ramazan ayında alınması gereken tedbirleri açıkladı         
16:01
Mehmet Özdilek: Maçları seyircisiz oynatmak cinayet gibi bir şey olur Mehmet Özdilek: Maçları seyircisiz oynatmak cinayet gibi bir şey olur         
15:58
Ceylan'ı döverek öldüren cani baba, Ceylan'ı döverek öldüren cani baba, "Kızım istismara uğradı" diye şikayette bulunmuş         
15:51
Japonya'da halk koronavirüse aldırmayınca hükümet çareyi laleleri kesmekte buldu! Manzarayı gören halk gözyaşına boğuldu Japonya'da halk koronavirüse aldırmayınca hükümet çareyi laleleri kesmekte buldu! Manzarayı gören halk gözyaşına boğuldu         
15:47
Adana'da motosiklete çarpan otomobil sulama kanalına uçtu: 3 yaralı Adana'da motosiklete çarpan otomobil sulama kanalına uçtu: 3 yaralı         
15:40
Şeyma Subaşı, Acun Ilıcalı'nın sevgilisiyle olan fotoğrafını beğenen ablasını takipten çıkardı Şeyma Subaşı, Acun Ilıcalı'nın sevgilisiyle olan fotoğrafını beğenen ablasını takipten çıkardı         
15:28
Son Dakika: Koronavirüs günlerinde Trump'tan ilginç İran tweeti: Taciz olursa imha edin talimatı verdim Son Dakika: Koronavirüs günlerinde Trump'tan ilginç İran tweeti: Taciz olursa imha edin talimatı verdim         
15:21
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.04.2020 18:21:51. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Küçük Dila'nın dikkati, aç kalan güvercini ölümden kurtardı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]